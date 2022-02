Tony Stark alias Iron Man potrebbe tornare nel Marvel Cinematic Universe?

News Cinema

Agli sceneggiatori di Spider-Man No Way Home è stato chiesto se ci siano chance che il Tony Stark di Robert Downey Jr. possa riapparire nel Marvel Cinematic Universe. Col Multiverso tutto è possibile...

Dopo la morte di Tony Stark alias Robert Downey Jr. alias Iron Man in Avengers: Endgame, i fan del Marvel Cinematic Universe sembravano essersi messi il cuore in pace... oppure no? Per "colpa" di Spider-Man No Way Home, il Multiverso apre prospettive inedite su chi spera in un recupero del personaggio, e sarà la premessa narrativa di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, in sala a maggio. Il Q&A Podcast non ha resistito e ha indagato su un possibile recupero di Robert Downey Jr. da parte dei Marvel Studios... Leggi anche Iron Man: Robert Downey Jr. scherza sui problemi dell'armatura

Robert Downey Jr. di nuovo Tony Stark e Iron Man nel Marvel Cinematic Universe? Improbabile

Il Q&A podcast ha invitato gli sceneggiatori di Spider-Man No Way Home, cioè Chris McKenna ed Erik Sommers, e nell'intervista non ha resistito alla tentazione di chieder loro se l'inserimento di Tony Stark - Iron Man di Robert Downey Jr. fosse mai stato contemplato. Pare proprio di no. I due spiegano che per un attimo si era pensato di farlo ricomparire per un "momento alla zio Ben", ma poi si è trovato più interessante affidare quel picco emotivo alla zia May di Marisa Tomei. Ma anche in generale McKenna è scettico.

Onestamente penso che l'idea non avrebbe presa nei corridoi della Marvel, almeno per quello che ci riguarda. A loro non piace evocare costantemente Iron Man. Naturalmente l'ombra di Tony è lunga dopo Endgame, e ne abbiamo parlato in Far From Home, ma credo che tutti sappiano bene che non possiamo continuare ad attingere al pozzo di Tony.