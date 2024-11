Tom Hardy nelle prime immagini ufficiali di Havoc, action movie prossimamente su Netflix

News Cinema

Questo film, molto atteso dagli appassionati, e diretto da gallese Gareth Evans (quello di The Raid) debutterà in streaming sulla piattaforma nel 2025.

Se escludiamo la trilogia di Venom, che dovrebbe essere giunta a una non proprio degnissima conclusione, nell'ultimo lustro Tom Hardy si è fatto vedere ben poco sullo schermo. È stato l'Al Capone dell'omonimo film diretto da Josh Trank, e un motociclista tosto ma a suo modo idealista nel sottovalutato The Bikeriders di Jeff Nichols. Per il resto, si è dedicato al ju-jitsu e si è goduto la vita.

Chissà che la pratica di quell'arte marziale che fu cara anche a Anthony Bourdain non gli sia tornata utile sul set di Havoc, l'atteso film d'azione che lo vede protagonista è che è diretto da Gareth Evans, il regista di titoli assai noti agli appassionati del cinema di menare come The Raid e il suo sequel, e del folk horror Apostolo.

Così come Apostolo, anche Havoc è un film targato Netflix: lo vedremo in streaming sulla piattaforma nel 2025, e intanto quelle che vedete qui sopra e qui sotto sono le prime immagini ufficiali del film.





Scritto dallo stesso Evans, Havoc racconta la storia di un detective disilluso che, dopo un traffico di droga andato storto, deve aprirsi un varco nel mondo della criminalità per salvare il figlio di un politico, finendo per portare alla luce una fitta rete di corruzione e complotti che attanagliano l'intera città.

Assieme a Hardy nel cast ci sono nomi noti (come quelli di Forest Whitaker, Timothy Olyphant e Luis Guzmán) e meno noti (Justin Cornwell, Xelia Mendes-Jones e Jessie Mei Li).

Secondo quanto dichiarato da Evans al mensile britannico Empire, quella che per alcuni sarebbe una lavorazione travagliata (il film è stato girato nel 2023, e ha richiesto riprese aggiuntive, oltre a una lunga fase di postproduzione) ha rappresentato per lui la possibilità di affinare il film al meglio e di "renderlo quello che ho sempre voluto che fosse, ovvero un action-thriller veloce e rovente che richiama il cinema di Hong Kong con cui sono cresciuto".

Gareth Evans, abbiamo la tua attenzione.