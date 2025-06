Tom Hanks elogia la figlia per il coraggio del suo libro nel denunciare la sua infanzia infelice

News Cinema

Intervistato da Access Hollywood, Tom Hanks risponde anche a domande sui figli e in particolare sul libro autobiografico della figlia Elizabeth.

Durante un red carpet per la presentazione di La Trama Fenicia, Tom Hanks si è dimostrato estremamente disponibile ed aperto ai microfoni di Access Hollywood, rispondendo di buon grado alle domande sul film di Wes Anderson, con cui collabora per la seconda volta, ma anche sui figli, parlando anche en passant del libro di memorie della sua secondogenita, Elizabeth Anne Hanks, intitolato "The 10: A Memoir of Family and the Open Road", uscito lo scorso aprile, dichiarandosi fiero di lei.

Il libro di Elizabeth Hanks e il rapporto con la madre

Il libro di Elizabeth Hanks è la cronaca del viaggio fatto nel 2019 dalla donna per ricostruire il passato della madre Samantha Lewes (nome d'arte di Susan Dillingham), prima moglie dell'attore, scomparsa nel 2002 e madre anche del primogenito Colin, attore e regista. I due divorziarono nel 1985, dopo di che Hanks sposò la collega Rita Wilson, che gli ha dato altri due figli. Dopo il divorzio, la madre ottenne l'affidamento esclusivo e si trasferì con entrambi i figli, senza avvisare il padre, a Sacramento.Così scrive Elizabeth nel libro: "Mio padre venne a prenderci a scuola e non c'eravamo. Scoprì che non ci andavamo più da due settimane e ha dovuto rintracciarci". E da lì iniziarono i problemi. Ancora Elizabeth:

Sono la figlia del primo (non famoso) matrimonio. I miei unici ricordi dei miei genitori nello stesso posto insieme sono il diploma di Colin, poi il mio. Ho una foto in cui sto in mezzo ai miei genitori, in cui la migliore parrucca di mia madre è lettermente storta. Sono nata a Burbank, ma dopo la separazione dei miei genitori, mia madre portò me e il mio fratello maggiore a Sacramento. Ho pochi ricordi dei miei primi anni a Los Angeles.Alla fine si raggiunse un accordo di divorzio e io potevo visitare mio padre e la mia matrigna (e poco dopo i miei più giovani fratellastri) nei weekend e in estate, ma tra i 5 e i 14 anni, anni pieni di confusione, violenza, privazioni e amore, ho vissuto a Sacramento, in una casa bianca con le colonne, un cortile e una piscina, e una cameretta con foto di cavalli su ogni parete. Man mano che passavano gli anni, il cortile divenne così pieno di escrementi di cane, da non poterli evitare, e la casa puzzava di fumo.Il frigo era quasi sempre vuoto o pieno di cibo scaduto e mia madre passava sempre più tempo nel suo grande letto a baldacchino a leggere la Bibbia. U na sera, la sua violenza emotiva divenne fisica e dopo questo mi trasferii a Los Angeles, proprio nel bel mezzo della seconda media. In pratica il mio affidamento si rovesciò: ora vivevo a Los Angeles e andavo in visita a Sacraento nei fine settimana e d'estate. A 14 anni, mia madre e io guidammo attraverso l'America sull'Interstate 20 fino in Florida, in un furgone che caracollava sull'asfalto con un passo barcollante che sembrava di una barca. Quando ero all'ultimo anno di liceo, lei mi telefonò per dirmi che stava morendo.

Il commento di Tom Hanks al coraggio della figlia

Tom Hanks nell'intervista si dichiara molto orgoglioso di Elizabeth, che evidentemente gli ha perdonato l'assenza nei suoi anni cruciali, perché preso a perseguire la sua carriera, e ha detto tra l'altro: "Mia figlia è sempre stata un fenomeno e non mi stupisco che abbia avuto tutto il necessario e la curiosità, oltre forse all'auto sabotaggio, per esaminare questa cosa su cui penso sia stata incredibilmente sincera. Tutti noi proveniamo da vite spezzate con luci ed ombre". Anche Tom Hanks infatti è figlio di genitori divorziati da quando lui aveva 4 anni e ha vissuto col padre, cambiando una decina di posti e sentendosi per tutta l'adolescenza impopolare, timido e inadeguato, nonostante da adulto sia riuscito a diventare l'attore di enorme successo che è. L'intervista integrale ad Hanks la potete trovare qua sotto.