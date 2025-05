Tom Cruise: per Sean Penn è uno dei migliori attori al mondo e il più bravo stuntman di sempre

News Cinema

Al coro di voci che lodano Tom Cruise, unica vera superstar hollywoodiana, si unisce Sean Penn, che parla della sua immensa bravura nella saga di Mission: Impossible dicendo che il collega è il miglior stuntman di sempre.

Nei giorni di Tom Cruise e del suo Mission: Impossible - The Final Reckoning, sono molti a parlare di lui e non soltanto a Cannes, dove il capitolo probabilmente conclusivo della saga iniziata da Brian de Palma è stata presentato con successo. Durante un podcast, a tessere le sue lodi è stato Sean Penn, che frequenta, tranne in rarissimi casi, un cinema piuttosto diverso da quello della superstar hollywoodiana.

Forse non tutti sanno che Sean e Tom hanno però un film in comune, e cioè Taps - Squilli di rivolta. Diretto da Harold Becker nel 1981, ha segnato per Penn il debutto davanti alla macchina da presa, mentre per Cruise era il secondo film.

Sean Penn fa i complimenti a Tom Cruise

La prima cosa che ha detto Sean Penn, rispondendo a una domanda sui colleghi che stima maggiormente, è stata:

Tom Cruise è un uomo che punta alla massima eccellenza

Alludendo alla diversità delle scelte lavorative, l'attore ha poi aggiunto:

Capisco che ci siano film che la gente apprezza più di altri, ma Tom è un attore molto bravo e straordinariamente devoto alla sua arte. Non è possibile fare così bene quel genere di film, che li si ami oppure no, senza qualcuno di straordinario, e siccome lui è il protagonista di molti di questi film, non è possibile non pensare che non sia lui quel qualcuno di straordinario. Insomma non è un caso.

Ma gli apprezzamenti di Sean Penn non finiscono qui. A un certo punto il Premio Oscar per Milk ha sentenziato:

Probabilmente è il miglior stuntman del mondo cinematografico, se parliamo delle sue capacità e di come riesce a sfruttarle. Inoltre è quello con più esperienza nel campo perché inventano per lui delle cose che non sono mai riusciti a far fare a un altro stuntman, quindi lui è migliorato sempre di più. È una cosa davvero straordinaria.

A quel punto Justin Theroux, che conduceva il podcast, ha commentato:

Chiediamo scusa a tutti gli stuntmen

Sean Penn non ha fatto una piega e ha concluso dicendo:

Mi piace pensare che celebrino una persona così, perché fa in modo che quel genere di film crei nuovi posti di lavoro. Sono inoltre sicuro che ha avuto come maestri degli stuntmen eccezionali.

Le parole di Sean Penn confermano ciò che molti pensano. Al Festival di Cannes Tom Cruise era in formissima. Sul red carpet si è concesso ai fotografi e ai cameraman, ha firmato autografi e ha persino cantato la canzone che si sentiva in sottofondo: Hotel California degli Eagles. Ricordiamo che Mission: Impossible - The Final Reckoning conquisterà le nostre sale il prossimo 22 maggio.