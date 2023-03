Tom Cruise con Michael Caine alla cena per i 90 anni del grande attore tra risate e barzellette spinte

News Cinema

Su Instagram sono apparse le foto della cena del compleanno (e anche un video) di Michael Caine, il grande attore che ha compiuto 90 anni il 14 marzo. Tra gli ospiti c'era anche Tom Cruise.

Sir Michael Caine, uno degli attori più straordinari mai vissuti, due volte premio Oscar (per Le regole della casa del sidro e Hannah e le sue sorelle), una carriera lunghissima e prestigiosa e un gran senso dell'umorismo, ha festeggiato ieri i suoi splendidi 90 anni. Lo ha fatto nel prestigioso ristorante The River Café a Fulham, West London, con l'amata moglie Shakira e una compagnia di amici. Tra questi c'era anche Tom Cruise con lo sceneggiatore e regista Chris McQuarrie. La serata è passata in allegria, inclusa una barzelletta sporca raccontata dall'attrice e personalità televisiva Denise Welch, che ha fatto scompisciare i commensali, Caine e Cruise inclusi. Le foto sono state condivise sul suo profilo Instagram da David Walliams, giudice di Britain's Got Talent e potete vederle tutte, scorrendo, qua sotto.

I 90 anni di Michael Caine trascorsi in allegria e buona compagnia

Tom Cruise e Michael Caine si conoscono fin dagli anni Ottanta: sono comparsi insieme in Cocktail del 1988 e nel 2002 si sono ritrovati in Austin Power Goldmember. Inoltre, Cruise coi suoi Mission: Impossible è una presenza fissa in Europa, ed è proprio perché impegnato con l'ottavo film della serie che non ha presenziato agli Oscar domenica scorsa. Nelle foto lo vediamo decisamente in confidenza con Caine. Durante la serata, l'attrice Denise Welch ha preso la parola per fare gli auguri ai presenti e, come vedete nel video qua sotto, ha raccontato una "barzelletta spinta" che ha fatto scompisciare la sala, a partire dal festeggiato. Proviamo a tradurvela, confidenti che comprendiate i doppi sensi. "Solo ieri mattina (Shakira) ha detto di aver sentito Michael gridare dal piano di sotto: "Shakira, guarda, è arrivato un pacco di preservativi olimpionici! Stanotte indosserò quello d'oro" e lei "perché non indossi quello d'argento, così per una ca... di volta arrivi secondo?".