Together è uscito in Cina con la scena del matrimonio gay trasformata in etero con l'IA
Together
Anno: 2025
3,8
Together
Together è uscito in Cina con la scena del matrimonio gay trasformata in etero con l'IA

Daniela Catelli
1

L'attesissimo horror con Dave Franco, Together, che noi vedremo il primo ottobre, è uscito anche in Cina, ma il distributore ha ritenuto di cambiare con l'Intelligenza Artificiale la breve sequenza di un matrimonio gay.

Together è uscito in Cina con la scena del matrimonio gay trasformata in etero con l'IA

Le nuove e inattese frontiere della censura sfruttano lo strumento dell'Intelligenza Artificiale per cambiare, letteralmente, la scena di un film. Questo è un uso inquietante di uno strumento nato in teoria per facilitarci la vita ma che un regime totalitario può sfruttare a suo piacimento. Non si tratta di un'ipotesi astratta ma di un caso reale: Together, l'atteso horror con Dave Franco e Alison Brie, è uscito anche in Cina, che non è esattamente una democrazia, e, come fa notare su X un'utente di Taipei, è stata letteralmente cambiata una scena, marginale, ma fondamentale per lo sviluppo della storia, il cui contenuto non è stato evidentemente ritenuto conforme agli standard morali cinesi. Ovviamente senza consultare nessuno dei produttori del film. Ma vediamo meglio.

Together, ma solo uomini e donne

La scena in questione la vedete qua sotto e questo scrive Angelica: "Ecco un utilizzo dell'IA a cui scommetto non avete mai pensato. Nell'horror Together c'è una coppia gay in un ruolo marginale che (vedete sotto) viene magicamente trasformata in una coppia etero nella versione cinese. Senza spoiler, ma questo dà sicuramente meno senso al film. C'è da considerare che i film cinesi non sono censurati in base all'età. Forse se lo fossero stati, la coppia dello stesso sesso sarebbe sopravvissuta. Ma in ogni caso, perché non proibire semplicemente il film invece di farlo vedere in uno stato compromesso?".

E qua interviene Dread Central, che commenta: "Questo cambiamento non altera solo un breve momento di rappresentazione. La scena del matrimonio svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo del personaggio nel film, nello svolgimento del suo orrore e nella narrazione generale. Trasformando la sequenza in un matrimonio eterosessuale, questa nuova versione cambia in modo fondamentale il contesto del film e danneggia le scelte creative dei realizzatori". A quanto pare a compiere questa scelta è stato il distributore cinese, Hishow, e il distributore americano, NEON, ha reagito dicendo che "NEON non approva il cambiamento non autorizzato del film da parte di Hishow e ha chiesto che questa versione alterata venga tolta dalla distribuzione". Tutto questo, a quanto riporta Deadline, è avvenuto a inizio settembre e da allora queste copie non circolano più, ma si tratta davvero di un segnale inquietante per la libertà d'espressione (che si aggiunge a quelli recentemente avvenuti purtroppo in America, nota un tempo come la più grande democrazia del mondo).

