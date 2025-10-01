Together: al cinema il body horror romantico che non ci aspettavamo ma che sapevamo di meritarci

News Cinema

Arriva al cinema oggi, primo ottobre, distribuito da I Wonder Pictures Together, debutto al lungometraggio dell'australiano Michael Shanks, con la coppia Dave Franco e Alison Brie, che si candida tra i top horror della stagione.

Il mese di Halloween si inaugura alla grande, al cinema, con l'uscita il primo ottobre di uno degli horror più interessanti e riusciti dell'anno, l'opera prima Together, distribuita in Italia da I Wonder Pictures, alla quale va il nostro plauso per la scelta di questo titolo. Il 2025 è stato un buon anno per il nostro genere preferito: accanto a conferme autoriali come Weapons e ai molti horror di successo, dai titoli originali al campo dei più popolari franchise, l'arrivo di nuovi autori che debuttano con un film di genere è una cosa che fa ben sperare chi, come noi, segue da sempre il cinema cosiddetto di paura, soprattutto quello che oltre a svolgere il compito di inquietare lo spettatore, lo fa anche riflettere. Accogliamo dunque con gioia l'ingresso dell regista australiano Michael Shanks nel novero dei giovani e promettenti autori horror, e vi presentiamo il suo film d'esordio, di cui si è molto parlato fin dal suo debutto al Sundance Film Festival nella sezione dei film di Mezzanotte, dove ha impressionato il pubblico col suo body horror intelligente e ha scatenato una vera lotta tra i distributori per accaparrarsene i diritti. Sono molte infatti le cose interessanti legati a questo bel debutto.

Together: la trama del film

Tim e Millie stanno insieme da molti anni. Lei è un'insegnante e lui un aspirante musicista. La loro relazione è a un punto di stallo: si vogliono bene ma da tempo lui – che porta sulle spalle il peso di una tragedia famigliare è assente e distratto e non fa più l'amore con lei. Dopo un'iniziale titubanza, acconsente a trasferirsi con Millie, che ha ottenuto una cattedra in una scuola elementare in un luogo di campagna apparentemente tranquillo. Durante un'escursione, i due precipitano in una strana grotta mentre fuori infuria la tempesta. Dopo avere bevuto l'acqua del posto e averci trascorso una notte in attesa di uscirne, iniziano a provare una strana attrazione fisica che li rende sempre più vicini... troppo vicini.





Chi è Michael Shanks, il regista di Together

Come molti suoi ora illustri colleghi, tra cui Jordan Peele e i ragazzi di Radio Silence, il collettivo dietro al reboot di Scream, Michael Shanks viene dalla commedia, e il risultato è un film estremamente inquietante ma al tempo stesso punteggiato da numerosi e mai gratuiti momenti umoristici. Al suo debutto nel lungometraggio, Shanks dimostra già un'ottima padronanza del mezzo e ha scritto una sceneggiatura (ispirata alla sua relazione con la compagna, con cui si è messo giovanissimo e vive da 16 anni) capace di bilanciare alla perfezione questi elementi. Insomma, con buona pace di chi pensa che chi fa horror sia una persona cupa o incline alla malinconia, questa è l'ennesima prova che chi sa spaventare o inquietare seriamente, è altrettanto capace di far ridere e che la commedia e l'horror anche più estremo si sposano alla perfezione. Shanks ha fondato nel 2006 un popolarissimo canale youtube, timtimfed, in cui pubblica cortometraggi umoristici di vario genere, parodie di classici fantasy come Harry Potter e altri film, da lui diretti e spesso interpretati. E a proposito, come ogni bravo regista esordiente, si è riservato un cammeo in Together... non è un ruolo parlato, ma occhio alle foto che appaiono su Internet! Tra le sue influenze cita film come Il Signore degli Anelli, i Monty Python e il classico Guida galattica per autostoppisti e tra i registi che lo hanno ispirato mette David Lynch, John Carpenter, Bong Joon Ho, Peter Jackson, M. Night Shyamalan, Edgar Wright e Ari Aster.

Together: un body horror che è anche una storia d'amore

Il body horror come sottogenere viene fatto risalire ai geniali primi film di David Cronenberg, che negli anni Settanta con Il demone sotto la pelle, Rabid – Sete di sangue, Brood – La covata malefica, fino ai successivi La mosca, Videodrome ed eXistenZ, esplora nuove frontiere del corpo umano, la cosiddetta “nuova carne”, immaginando ibridi tra uomo e macchina, nuove tecnologie, videogame e innesti all'interno di un corpo di cui celebra in senso letterale, col capolavoro Inseparabili, la bellezza interiore. Una lezione ripresa ed esplosa come rivolta verso l'edonismo e il culto del corpo del periodo negli anni Ottanta da registi come Shinya Tsukamoto, Stuart Gordon, Frank Henenlotter, Brian Yuzna, Clive Barker, Peter Jackson, Sam Raimi, Larry Cohen, John Carpenter e moltissimi altri, fino alle cronenberghiane dichiarate Julia Ducournau e Coralie Fargeat. Pur avendo in sé elementi visivi che ricordano la satira politica di Society o di altri film dei registi sopracitati, Together riesce nella non facile impresa di non copiarne pedissequamente nessuno, pur inserendo diverse citazioni/omaggi, perché la storia che racconta ruota intorno all'amore, al concetto dell'anima gemella, ad una relazione a due che da un lato aspira alla fusione e dall'altro reclama la separazione: insomma, nel film, Tim e Millie sono davvero, come cantavano un tempo Wes e Dori Ghezzi, un corpo o un'anima? Sono la metà di una stessa mela che anela a ricongiungersi o sono vittime di una stregoneria – l'amore – destinata a legarli per sempre, fondendoli l'uno nell'altra? Together pone la domanda che ogni coppia impegnata in una relazione fissa prima o poi si fa: dove inizio io e dove finisce lei/lui? I confini individuali si confondono e la coppia è un'entità in cui non sempre entrambi i componenti hanno lo spazio di respirare. La risposta, dopo un finale sorprendente, la darà lo spettatore, che dopo essersi divertito e orripilato di fronte agli ottimi effetti speciali del film, tornerà a pensarci.





Dave Franco e Alison Brie: una coppia vera per Together