Todd Phillips rinuncia al film sul wrestler Hulk Hogan con Chris Hemsworth

News Cinema

A malincuore Todd Phillips abbandona il biopic dedicato alla superstar del wrestling Hulk Hogan con protagonista Chris Hemsworth. E tuttavia esiste un altro progetto dedicato a Hogan e legato a Matt Damon e Ben Affleck.

Mentre attendiamo con grandissima trepidazione il suo Joker Folie à Deux, apprendiamo che Todd Phillips non dirigerà più il biopic dedicato alla star del wrestling Hulk Hogan che avrebbe avuto come protagonista Chris Hemsworth. A dare questa notizia che ci rattrista non poco è stato lo stesso regista durante un'intervista rilasciata a Variety.

Cosa sappiamo del biopic su Hulk Hogan abbandonato da Todd Phillips

Il film biografico sul controverso wrestler è stato annunciato per la prima volta nel 2019 e avrebbe visto lo stesso Todd Phillips anche nel ruolo di produttore insieme a Bradley Cooper. Inoltre sarebbe stato targato Netflix. Hulk Hogan avrebbe partecipato al progetto in qualità sia di produttore esecutivo che di consulente alla sceneggiatura. Per quanto riguarda la trama, il biopic sarebbe stato una origin story del cosiddetto Hulkster (Hulk + wrestler ndr) e della Hulkamania, e avrebbe dedicato grande attenzione agli anni '80, periodo nel quale Hulk Hogan è diventato una vera e propria icona. A proposito della sua uscita di scena Todd Phillips ha dichiarato:

Amavo quello che stavamo cercando di fare, ma il film non diventerà realtà per me.

Un secondo film su Hulk Hogan a cui sono legati Ben Affleck e Matt Damon

Dovete sapere che si parla di un altro lungometraggio dedicato a Hulk Hogan al secolo Terry Bollea, il che ci porta a distinguere fra il ragazzone che cambiò per sempre la storia del wrestling dandogli la giusta dignità e importanza e l'uomo che per una serie di commenti razzisti è stato ostracizzato dalla World Wrestling Entertainment, un'azienda USA di intrattenimento che si occupa principalmente di wrestling. I suddetti commenti facevano parte di una deposizione sigillata nel quadro della causa da 100 milioni di dollari intentata da Hulk Hogan contro Gawker, che aveva messo online un sex tape nel quale Hogan era insieme alla modella e imprenditrice Heather Cole. Proprio questa battaglia legale sarà al centro di un film prodotto dalla Artists Equity di Ben Affleck e Matt Damon, a cui dobbiamo Air, incentrato sulla partnership tra la Nike e Michael Jordan. Corre voce che Affleck possa sia dirigere il film che interpretare Hulk Hogan, ma il suo impegno con The Accountant 2 escluderebbe queste eventualità, a meno di non posticipare uno dei due progetti.

La fonte di ispirazione del film è un libro di Ryan Holiday intitolato "Conspiracy: Peter Thiel, Hulk Hogan, Gawker and the Anatomy of Intrigue" e trasformato in una sceneggiatura da Charles Randolph, a cui dobbiamo il copione de La grande scommessa e Bombshell.