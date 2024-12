Timothée Chalamet scherza sui premi che non ha vinto: quanti discorsi di ringraziamento stracciati!

News Cinema

Candidato al Golden Globe per la sua interpretazione di Bob Dylan in A Complete Unknown, Timothée Chalamet fa dell'ironia sui discorsi di ringraziamento che non ha mai potuto pronunciare perché non ha mai vinto il premio della stampa estera a Hollywood.

A soli 28 anni, Timothée Chalamet ha già ottenuto 4 candidature ai Golden Globe, l'ultima delle quali per la sua performance, nei panni di Bob Dylan, in A Complete Unknown di James Mangold, dove suona la chitarra e canta una serie di brani che hanno fatto la storia della musica. Prima di questa nomination l'attore ha sfiorato il premio della stampa estera a Hollywood grazie a Wonka, Beautiful Boy e Chiamami col tuo nome, il film di Luca Guadagnino che gli ha valso la candidatura all'Oscar come miglior attore protagonista. Come ben sappiamo, al dunque sono stati altri a vincere questi prestigiosi riconoscimenti, e quindi ogni volta Chalamet ha scritto inutilmente un breve discorso di ringraziamento. Proprio di questo ha parlato l'attore durante un'intervista radiofonica.

Timothée Chalamet e i ringraziamenti stracciati

Con tono scherzoso Timothée Chalamet ha parlato dunque delle sue sconfitte e della nomination per A Complete Unknown:

Questa è la mia quarta candidatura al Golden Globe. Lasciatemi dire solo una cosa: non c’è niente di più esilarante - ed è una cosa che non puoi condividere con nessuno - del momento in cui torni a casa, stracci quel foglietto che non utilizzerai mai e dici a te stesso: 'Coglione narcisista e arrogante che non sei altro, su quale pianeta pensi che userai questo discorso?'

Timothée Chalamet non ha tutti i torti: quanti discorsi sono stati stracciati nella storia dei riconoscimenti di Hollywood! Forse, per evitare la scena pietosa che l'attore ha descritto, si potrebbe smettere di scriverli, lasciando spazio a un po’ di improvvisazione, ma così si rischierebbe di allungare i tempi, e quindi meglio lasciare le cose come stanno e, di tanto in tanto, riderci sopra come ha fatto Chalamet, che ha ancora tanto tempo per vincere tutto ciò che desidera.

Ricordiamo che Timothée si contende il Golden Globe come miglior attore di un film drammatico con Adrien Brody (The Brutalist), Daniel Craig (Queer), Colman Domingo (Sing Sing) e Ralph Fiennes (Conclave). Ci sono buone probabilità che l’attore che si è trasformato nel menestrello del rock ottenga anche la nomination all'Oscar.