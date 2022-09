Timothée Chalamet rivela il saggio consiglio di Leonardo DiCaprio per la sua carriera (e per la vita)

News Cinema

Lanciato tra i divi di Hollywood già molto giovane, Timothée Chalamet ha rivelato di aver chiesto consiglio a Leonardo DiCaprio su come sopravvivere alla fama. Leo è stato stringato, molto chiaro... e ironico.

Ormai lanciatissimo nello star system hollywoodiano, Timothée Chalamet, reduce dal bagno di folla a Venezia per Bones and All di Luca Guadagnino, ha rivelato al Vogue britannico quali consigli gli abbia dato Leonardo DiCaprio per sopravvivere a una carriera iniziata in così giovane età. Probabile che i due abbiano parlato durante la lavorazione di Don't Look Up, visto che facevano entrambi parte del cast. Leggi anche Timothée Chalamet sbarca al Festival di Venezia: autografi e selfie con i fan che lo hanno atteso (video e foto)

Leonardo DiCaprio dà consigli di vita e carriera a Timothée Chalamet