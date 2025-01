Timothée Chalamet, hai voluto la bicicletta per l'anteprima di A Complete Unknown? E adesso paga la multa!

News Cinema

Timothée Chalamet ha deciso di andare alla première londinese di A Complete Unknown con una bici elettrica, ma non ha fatto attenzione a dove la parcheggiava e così ha preso una bella multa.

Anche le persone famose, nella fattispecie le star del cinema, prendono le multe, almeno nel Regno Unito. È successo, ad esempio, a Timothée Chalamet, che per non fare tardi all'anteprima londinese di A Complete Unknown, non ha prestato attenzione a dove aveva parcheggiato la bici elettrica che aveva deciso di prendere per non perdere troppo tempo nell'attraversamento della città.

Timothée Chalamet, hai voluto la bicicletta?

Durante il tour promozionale di A Complete Unknown, che prevede, domani, anche una tappa romana, Timothée Chalamet ha raccontato che, per arrivare puntuale alla premiere di Londra del film in cui interpreta Bob Dylan, ha pensato bene di prendere una bicicletta elettrica Lime. Così facendo, ha evitato il traffico e ha raggiunto presto la sua destinazione. Distratto dall'impegno che lo aspettava, l’attore ha parcheggiato la bici dove non doveva e quindi gli è arrivata una contravvenzione di 60 sterline, che equivalgono a circa 71 Euro. L’altra ragione per cui Timmy ha rinunciato ad andare all'anteprima in automobile era il desiderio di fare una scelta ecologica. La multa gli è arrivata comunque, perché le regole sono regole.

A Complete Unknown sta registrando un altissimo gradimento e ottimi incassi, e tutti lodano la performance di Timothée Chalamet. Lo stesso Bob Dylan, prima che il film arrivasse in sala, aveva dichiarato di essere certo che Chalamet avrebbe fatto un magnifico lavoro. La sua interpretazione è piaciuta molto a Variety, che è la fonte della nostra buffa notizia. L'autorevole testata giornalistica ci ricorda che Timothée ha ottenuto la candidatura al Golden Globe, allo Screen Actors Guild Award e al BAFTA. Staremo a vedere che cosa accadrà con gli Oscar.

Da noi il film esce il 23 gennaio distribuito da The Walt Disney Company Italia.