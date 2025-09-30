Tilly Norwood, sul caso dell'attrice generata con l'IA arriva la risposta del sindacato SAG-AFTRA

News Cinema

Da qualche giorno l'interesse di alcune agenzie per l'attrice Tilly Norwood, generata con l'intelligenza artificiale, ha suscitato polemiche e, ora, arriva anche la risposta del sindacato SAG-AFTRA sulla vicenda.

Tilly Norwood è l'attrice del momento: il suo volto sorridente è presente un po' ovunque sul web e diverse agenzie di Hollywood hanno mostrato interesse per lei. C'è solo un piccolo dettaglio, però. Tilly Norwood è un'attrice creata con l'IA dal Eline Van der Velden, amministratrice delegata di Particle 6, che ha presentato la sua creazione attraverso lo studio di talenti IA Xicoia. Dopo le prime polemiche e i commenti negativi di molti esponenti dello star system, è arrivata anche la risposta del sindacato SAG-AFTRA sulla vicenda.

Tilly Norwood, arriva la risposta del sindacato SAG-AFTRA sulla vicenda dell'attrice creata con l'IA

Come riportato da Deadline, Van der Velden e Particle 6 hanno creato un sito web per Tilly Norwood, lanciando i suoi demo, tutto creato interamente con l'IA. Nel presentare Tilly Norwood, la CEO ha rivelato che diverse agenzie di Hollywood hanno dimostrato interesse nell'ingaggiarla, scatenando così i commenti negativi di diverse star di Hollywood. Molti attori e attrici, come Emily Blunt, Mara Wilson e Melissa Barrera, hanno criticato fortemente il concetto di Tilly Norwood, ponendo anche l'accento sul suo aspetto. Il suo volto, infatti, è stato ricreato sulla base di volti di numerose attrici, persone reali che non hanno fornito alcun consenso all'uso della propria immagine. Van der Velden ha difeso la sua creazione, specificando che "Tilly Norwood non è un sostituot delle persone, ma un'opera creativa, un'opera d'arte. Come molte forme d'arte stimola il dibattito". Inoltre, ha aggiunto di vedere l'IA come "un nuovo pennello, proprio come l'animazione, il teatro dei burattini o la CGI hanno aperto nuove possibilità senza togliere nulla alla recitazione dal vivo, così l'IA offre un altro modo di immaginare e costruire storie".

Nelle scorse ore, come rivela Variety, è arrivata anche la risposta del sindacato SAG-AFTRA sul caso Tilly Norwood. Come ci si aspettava, il sindacato si è espresso con durezza, sottolineando che "Tilly Norwood non è un'attrice, ma un personaggio generato da un programma per computer che è stato addestrato sul lavoro di innumerevoli professionisti, senza permesso o compenso". La nota del sindacato continuava così:

"Non ha esperienza di vita a cui attingere, nessuna emozione e da quello che abbiamo visto, il pubblico non è interessato a guardare contenuti generati al computer slegati dall'esperienza umana. Non risolve alcun "problema", anzi crea il problema di usare spettacoli rubati per togliere lavori agli attori, mettendo a repentaglio i mezzi di sussistenza degli artisti e svalutando l'arte umana"

Il sindacato SAG-AFTRA si è poi rivolto ai produttori che hanno mostrato interesse per Norwood, ricordando che "non possono utilizzare artisti sintetici senza rispettare i nostri obblighi contrattuali, che richiedono preavviso e contrattazione".