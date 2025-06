Ti presento i miei 4, Barbra Streisand non esclude un ritorno ma ad una condizione

News Cinema

Barbra Streisand non è stata ancora confermata nel cast del prossimo capitolo di Ti presento i miei, ma avrebbe una condizione affinché ciò accada.

Quando Ti presento i miei tornerà al cinema con un quarto film, non è detto che coinvolgerà tutti i membri del cast storico. Ad esempio Barbra Streisand non è stata ancora confermata, per cui non è detto che la sua Roz Focker apparirà nelle dinamiche di famiglia. In ogni caso l’attrice ha rivelato di essere disposta a valutare quest’opzione ma ad una condizione ben precisa. Di cosa si tratta?

Ti presento i miei 4, Barbra Streisand tornerebbe nel franchise ad una condizione

Particolarmente impegnata al momento, Barbra Streisand ha ammesso che non le dispiacerebbe riprendere il ruolo di Roz in Ti presento i miei, ma avrebbe una condizione ben precisa affinché ciò accada di nuovo. Avendo un’agenda ricca d’impegni, l’attrice ha ammesso che ad oggi non cerca progetti troppo impegnativi. Ai microfoni di Just for Variety, ha confessato: “Sono molto pigra. Non mi piace dover lavorare. Mi piace essere libera, mi piace non avere impegni”. In merito al potenziale ritorno in Ti presento i miei 4, l’attrice ha anche avanzato la sua richiesta: “Dovrebbero pagarmi un sacco di soldi. Perché non mi hanno pagato quanto gli altri e la cosa mi ha infastidito”.

A detta di Barbra Streisand, nonostante il film fosse stato un grande successo, non ha ricevuto un compenso adeguato. “Ero in un periodo in cui le donne venivano pagate meno rispetto agli uomini”. Ha poi aggiunto che, all’epoca, aveva poi ricevuto un assegno bonus da parte dell’ex boss della Universal Ron Meyer “perché era molto carino da parte sua”. Nel primo film del franchise, distribuito al cinema nel 2004, Barbra Streisand ha interpretato la madre del protagonista.