Thunderbolts*, un video backstage Marvel piuttosto movimentato

Vi mostriamo una featurette sulla lavorazione di Thunderbolts*, il nuovo cinecomic corale Marvel Studios, al cinema dal 30 aprile. Poche controfigure, molti lividi e molto caos! Florence Pugh non scherza.

Conto alla rovescia per Thunderbolts*, al cinema dal 30 aprile, sipario sulla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe: i Marvel Studios hanno pubblicato un video backtage dove vediamo attori e attrici alle prese con scene d'azione piuttosto movimentate, aiutati dai cascatori o impegnati in prima persona, con l'aiuto delle imbracature poi rimosse digitalmente. Questa masnada di anti-eroi s'incammina verso i fan marveliani, decisamente raffreddati negli ultimi due anni verso questi cinecomic che un tempo sbancavano matematicamente al botteghino. Hanno speranze? Loro non demordono...





