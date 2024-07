Throwback Thursday: il trailer di Giochi stellari in versione restaurata

News Cinema

Ve lo ricodate, il film del 1984 in cui un asso dei videogame veniva chiamato a pilotare un caccia stellare per salvare un lontano pianeta in pericolo?

Il successo di Star Wars, quello di Steven Spielberg e delle produzioni Amblin, l'esplodere dei computer e dei videogiochi, la scoperta di Hollywood del pubblico più giovane: sono alcuni dei fattori che hanno fatto degli anni Ottanta un decennio strapieno di film diventati negli anni di culto in cui quegli stessi fattori si rimescolavano in maniere nuove e imprevedibili.

Parliamo di titoli come Navigators, Explorers, o magari come Giochi stellari, il film del 1984 in cui un adolescente, asso dei videogame in una qualche sperduta provincia americana, viene reclutato per queste sue abilità e chiamato a pilotare un caccia interstellare per difendere un remoto pianeta in pericolo.

Diretto da Nick Castle (l'uomo che John Carpenter aveva voluto per interpretare Michael Myers nel primo Halloween, e che è tornato nei panni del personaggio nei nuovi film della serie diretti da David Gordon Green), Giochi stellari (in originale The Last Starfighter) è un film passato alla storia per essere stato uno dei primi, con Tron, ad avvalersi degli effetti speciali digitali per la realizzazione delle scene di combattimento spaziali, e il cui successo ha ispirato un adattamento letterario (quello che gli anglosassoni chiamano una novelization), un videogame (non poteva essere altrimenti) e anche un musical off-Broadway.

Uscito in sala ai tempi in 70mm, Giochi stellari - che se volete vedere, o rivedere, è al momento disponibile in streaming su Prime Video - è stato di recente restaurato in 4K per celebrarne il quarantesimo anniversario, e questo è il trailer della sua nuovissima e scintillante versione: