Thor: Love and Thunder: un nuovo trailer sulla squadra di eroi del cinecomic Marvel

Arriva accompagnato dalle note di "Sweet Child O' Mine" dei Guns N'Roses, ecco un nuovo trailer dell'atteso film di Taika Waititi che debutta nei cinema italiani il 6 luglio.

Ha fatto la sua comparsa online un nuovo trailer di Thor: Love and Thunder, che potremmo chiamare il "team trailer": uno nel quale si espande la presentazione della squadra di eroi che con il personaggio interpretato da Chris Hemsworth è protagonista delle vicende del film fatta in un breve video di qualche giorno fa.

Assieme a Thor, di questo nuovo trailer sono quindi protagonisti e protagoniste il personaggio di Korg (voce originale del regista Taika Waititi), Valchiria (Tessa Thompson), Jane Foster (Natalie Portman), i Guardiani della Galassia e anche delle capre giganti e urlanti.

Thor: Love and Thunder arriverà finalmente nei cinema italiani il 6 luglio.





Thor 4: Love and Thunder segue Thor (Chris Hemsworth) in un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora, alla ricerca della pace interiore. Ma il suo riposo è interrotto da un killer galattico conosciuto come Gorr the God Butcher (Christian Bale), che cerca l'estinzione degli dei. Per combattere la minaccia, Thor si affida all'aiuto di Valchiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e dell'ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman) che, con stupore di Thor, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, come Mighty Thor. Insieme, intraprendono una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta di Gorr il macellatore di dei e fermarlo prima che sia troppo tardi.