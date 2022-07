Thor Love and Thunder sempre in vetta al boxoffice italiano del weekend, i suoi numeri nel mondo

News Cinema

Thor Love and Thunder rimane primo al botteghino italiano del weekend, seguito da Top Gun: Maverick ed Elvis.

Thor: Love and Thunder è ancora primo al boxoffice italiano del weekend, prevedibilmente, data l'assenza di concorrenza che possa impensierirlo: il film di Taika Waititi, uno degli ultimi atti della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, ha registrato qui da noi altri 651.400 euro, per un totale nostrano di 8.826.000. Questo risultato lo colloca al quarto posto dei migliori incassi dell'anno solare, dopo Doctor Strange 2, Top Gun Maverick e The Batman (è al quinto se si considerano gli incassi stagionali, perché tutta la classifica slitta a causa di Spider-Man No Way Home). Ci sono diversi milioni di euro, un divario che riteniamo incolmabile, a distanziarlo dal Multiverso della Follia, che si è fatto forte di 13.670.000 euro. Nel mondo Thor: Love and Thunder viaggia sui 598.220.000 dollari, e la domanda che molti si pongono è: raggiungerà gli 854.000.000 del precedente Thor: Ragnarok?

Riesce persino a salire dal terzo al secondo posto Top Gun: Maverick con Tom Cruise, che si diverte a rastrellare altri 158.200 euro, confluiti nel bottino italiano di 11.432.500 euro: tanti, tantissimi per un film non Marvel qui da noi in Italia, ma comunque solo un piccolo tassello del trionfo mondiale del sequel di Joseph Kosinski, veleggiante sul 1.282.666.000 dollari (per 170 milioni di budget!).

Scende dalla seconda alla terza posizione Elvis di Baz Luhrmann, biopic di "The King", portato sullo schermo da Austin Butler (con Tom Hanks a interpretare il suo altrettanto leggendario manager): nel weekend porta a casa 132.000 euro, in Italia è perciò sui 2.527.000 (nel mondo si parla di 210.176.000 dollari).