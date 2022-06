Thor: Love and Thunder: un nuovo divertente trailer sulla formazione del team Thor

News Cinema

In occasione della prevendita dei biglietti in America, è stato realizzato un breve trailer in cui vediamo Thor che mette insieme la sua squadra. Ricordiamo che Thor: Love and Thunder esce al cinema il 6 luglio.

Il trailer di Thor: Love and Thunder si è fatto attendere più del previsto, come ricordate, ma adesso è un'invasione di coloratissimi poster e video, in puro stile Taika Waititi, a prepararci per l'uscita italiana del film il 6 luglio, due giorni prima di quella americana! Per le prevendite di quest'ultima è stato realizzato il divertente spot video (o breve trailer) che vedete qua sotto, dove Thor mette insieme la sua squadra, che comprende vecchi membri come Korg, Valchiria, la sua ex ragazza Jane Foster (occhio, o meglio orecchie, alle battute!) e nuovi, come i Guardiani della Galassia. E naturalmente compare anche l'arcinemico del film, Gorr, interpretato da Christian Bale.



Thor: Love and Thunder: Un Nuovo Trailer Per l'apertura delle prevendite - HD

Non vediamo l'ora di vedere in azione i personaggi di Thor: Love and Thunder, perché anche dalle poche immagini che abbiamo visto si capisce che oltre all'azione ci sarà molto da ridere, nel classico stile pop di Taika Waititi. Del resto Natalie Portman, l'ex ragazza di Thor che impugnerà il Mjolnir nella storia, ha dichiarato di recente in proposito:

"Sono stata elettrizzata da quello che Taika, Chris e Tessa hanno fatto nel film, che ti fa sorridere di continuo. È stata una grande opportunità per rivisitare il personaggio e vederla affermarsi come supereoina".

Thor: Love and Thunder: la trama

Thor 4: Love and Thunder segue Thor (Chris Hemsworth) in un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora, alla ricerca della pace interiore. Ma il suo riposo è interrotto da un killer galattico conosciuto come Gorr the God Butcher (Christian Bale), che cerca l'estinzione degli dei. Per combattere la minaccia, Thor si affida all'aiuto di Valchiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e dell'ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman) che, con stupore di Thor, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, come Mighty Thor. Insieme, intraprendono una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta di Gorr il macellatore di dei e fermarlo prima che sia troppo tardi.