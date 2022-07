Thor: Love and Thunder ancora primo al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

Senza un'effettiva concorrenza, Thor Love and Thunder ha vita facile al botteghino italiano del weekend. Lo seguono Elvis e Top Gun Maverick.

Thor: Love and Thunder ha vita facile al boxoffice italiano del weekend, occupando ancora la vetta di un podio che comunque è rimasto immutato rispetto alla scorsa settimana: il film di Taika Waititi ha registrato un altro 1.356.000 euro, per un risultato nostrano sui 7.602.500. Nel mondo l'ultimo capitolo del Marvel Cinematic Universe viaggia sui 713.000.000 di dollari, un responso di tutto rispetto, anche se negli Usa il film ha registrato un calo del 68% in dieci giorni, piuttosto brusco. Raggiungerà i 954 di Doctor Strange 2?

Al secondo posto c'è sempre il biopic Elvis di Baz Luhrmann, sul mitico Elvis Presley alias The King, portato sullo schermo da Austin Butler, con Tom Hanks a interpretare il ruolo del manager detto "Il Colonello". L'incasso in questo weekend è stato di 174.000 euro, il totale italiano è di 2.321.000, mentre nel mondo il lungometraggio è arrivato a 170.400.000 dollari.

Ribadito in terza posizione Top Gun Maverick con Tom Cruise, non solo il fenomeno della stagione, ma forse anche il fenomeno di questi due anni di pandemia: con altri 160.000 euro arriva ai nostrani 11.200.000, mentre a livello internazionale siamo su un risultato da capogiro di 1.237.362.000 dollari. Numeri da Marvel, ma senza supereroi (o quasi, perché Tom lo rimane).