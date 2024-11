This Time Next Year - Cosa fai a Capodanno? Una clip in anteprima esclusiva della commedia romantica

News Cinema

Arriva al cinema dal 14 novembre con Notorious Pictures la commedia romantica This Time Next Year - Cosa fai a Capodanno, con Lucien Laviscount e Sophie Cookson, tratta dal best seller omonimo di Sophie Cousens. Ve lo presentiamo con una clip in anteprima esclusiva.

Uscirà al cinema il 14 novembre, distribuita da Notorious Pictures, la commedia romantica This Time Next Year di Nick Moore. Il film, tratto dal bestseller di Sophie Cousens, adattato per lo schermo dalla stessa autrice, vede protagonisti due dei volti più promettenti del cinema britannico: Lucien Laviscount, reduce dal successo di Emily in Paris, e Sophie Cookson, nota per Kingsman: Secret Service. Noi ve lo presentiamo con una clip in anteprima esclusiva, in cui vediamo i due attori impegnati in una visita di cortesia necessaria ma imbarazzante, almeno per lei, Minnie.



This Time Next Year - Cosa fai a Capodanno?: Una Clip Ufficiale in Italiano del Film in anteprima esclusiva - HD

This Time Next Year: la trama e il trailer del film