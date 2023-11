This is Spinal Tap: Rob Reiner dirige Paul McCartney e Elton John nel sequel del suo leggendario mockumentary

News Cinema

Nel 1984 Rob Reiner, dopo anni di attività come attore, debuttava alla regia con un film diventato rapidamente di culto, anche se in Italia non è mai arrivato. Si tratta di This is Spinal Tap, mockumentary su una rock band britannica di metal, interpretato daChristopher Guest, Michael McKean e Harry Shearer. I fan sono già in fibrillazione perché Reiner, il cui ultimo film al cinema è Shock & Awe, del 2017, sta preparando un sequel del suo esordio, come ha racontato in un podcast a Richard Herring, e nel cast, a titolo di partecipazione speciale, ci sono due leggende della musica come Sir Paul McCartney e sir Elton John.

This is Spinal Tap 40 anni dopo

"Stiamo facendo un sequel" ha raccontato Reiner in trasmissione, "Inizieremo a girare alla fine di febbraio. E torneranno tutti In più ci saranno Paul McCartney, Elton John e qualche altra sorpresa, come Garth Brooks". Michael McKean, noto al pubblico contemporaneo per i ruoli del fratello di Jimmy McGill in Better Call Saul e per quello più adulto per il mitico Lenny di Laverne & Shirley, riprenderà dunque il ruolo del frontman degli Spinal Tap, David St. Hubbins, Christopher Guest (attore, regista e marito di Jamie Lee Curtis) quello del chitarrista Nigel Tufnel e Shearer quello del bassista Derek Smalls. E ovviamente Rob Reiner stesso sarà l'autore del documentario sulla band, Marti DiBergi. Una reunion attesa dai fan da 40 anni sta dunque per realizzarsi. Il sequel era stato annunciato ufficialmente nel maggio 2022, ma adesso finalmente ci siamo. Parlandone, Reiner accennò alla trama: "Quando è stato annunciato che gli Spinal Tap si sarebbero riuniti per un ultimo concerto, Marty DiBergi ha colto l'opportunità di rendere giustizia alla band che non aveva apprezzato This is Spinal Tap. Perciò ha lasciato la sua posizione come assistente aggiunto a un docente nella Ed Wood School of Cinematic Arts, per entrare nella storia del cinema". Siamo sicuri che adesso sia molto più facile di un tempo procurarsi This is Spinal Tap, e vi consigliamo caldamente di farlo, sicuri che vi divertirà.