There's Something’s Wrong with The Children: il trailer dell'horror in cui il male arriva da un bosco

There's Something Wrong with The Children è un horror che sarà il secondo film del 2023 della Blumhouse. La regista Roxanne Benjamin ha twittato il trailer, nel quale la fuga di due bambini nel bosco darà l'avvio al peggiore degli incubi.

Chi ha visto un buon numero di film horror, e sa che il mondo è un posto pericoloso, non si avvicina a un bosco, soprattutto se non lo conosce. I bambini, però, sono per definizione persone curiose, come i due piccoli protagonisti dell'horror There's Something Wrong with The Children, che tornano dalla gita fra gli alberi profondamente cambiati e quindi inquietanti.

Se vi state chiedendo da chi arriva questo film di paura, la risposta è dalla Blumhouse, la casa di produzione di Jason Blum specializzata horror a basso costo ma di qualità. A dirigere There's Something Wrong With The Children è Roxanne Benjamin, che ha esordito con il thriller/horror Body at Brighton Rock. La regista è appassionata di storie terrificanti raccontate al cinema e ama in particolare quelle con protagonisti giovanissimi, che, essendo spontanei e "senza filtri", sono più inclini alle suggestioni delle forze demoniache.

There's Something Wrong With The Children uscirà in streaming il prossimo 7 gennaio ed è il secondo film del 2023 targato Blumhouse dopo M3GAN. Arriverà in sala il 17 marzo con la MGM. Nel cast troviamo Zach Gilford, Amanda Crew, Alishia Wainwright e Carlos Santos. Ci sono poi i piccoli Briella Guiza e David Mattle.

Il trailer di There's Something Wrong With The Children

E veniamo allo spaventoso trailer di There's Something Wrong With The Children, che Roxanne Benjamin ha condiviso su Twitter. Ovviamente si vede il bosco, che tenta i bambini e li spinge a inoltrarsi in un abisso sotterraneo. I loro genitori li hanno lasciati a una coppia di amici, che però ne perdono le tracce. Quando g.i adulti finalmente li ritrovano, si rendono conto che è accaduto qualcosa di orribile. Da quel momento ne succedono di tutti i colori, e la follia si mescola al terrore, anche perché c'è di mezzo il soprannaturale, o meglio il demoniaco.