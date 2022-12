The Yin & Yang of Gerry Lopez: in streaming gratis un documentario sul leggendario surfista

News Cinema

Gerry Lopez, leggenda vivente del surf, apparso anche in Un mercoledì da leoni, viene raccontato da Stacy Peralta (quello di Dogtown and Z-Boys) in un film prodotto dal brand Patagonia e disponibile per la visione su YouTube.

Drizzate le orecchie, appassionati di surf: su YouTube è disponibile gratis, per tutti, un documentario dedicato a una leggenda di questo sport, Gerry Lopez.

Si intitola The Yin & Yang of Gerry Lopez, ed è stato diretto da Stacy Peralta, skater e surfista diventato anche documentarista il regista del bellissimo Dogtown and Z-Boys, che raccontava in prima persona l'avvento e la crescita della cultura dello skateboad nella California degli anni Settanta, e che è poi stato alla base del film di finzione Lords of Dogtown.

Nato a Honolulu nel 1948, Lopez è una leggenda vivente del surf, uno dei più noti e ammirati surfisti di tutti i tempi, apparso anche nel notissimo documentario Riding Giants (diretto da Peralta) e, nei panni di sé stesso, in un vero e proprio capolavoro cinematografico come Un mercoledì da leoni.

Proprio John Milius, regista di quel film, gli ha affidato poi piccole parti in film come Conan il Barbaro e Addio al re.

The Yin & Yang of Gerry Lopez è stato prodotto da Patagonia, il celebre brand di abbigliamento sportivo per sport estremi noto anche per recenti vicende di cronaca, che hanno visto il suo fondatore e proprietario Yvon Chouinard annunciare al New York Times la sua intenzione di cedere la società (che vale circa 3 miliardi di dollari) a un fondo chiamato Patagonia Purpose Trust che si preoccupa di destinare tutti i profitti dell'azienda alla lotta al cambiamento climatico e a varie cause legate all'ambiente.

Questa la trama ufficiale di The Yin & Yang of Gerry Lopez, che trovate qui di seguito per la visione:

Dal premiato autore di documentari Stacy Peralta, ecco il film prodotto da Patagonia The Yin & Yang of Gerry Lopez, che solleva il velo su uno dei più enigmatici eroi del surf. Se "Mr. Pipeline" è celebre per il suo comportamento calmo nel tubo, Gerry ha costruito la prima fase della sua carriera su uno stile aggressivo e radicale. Gerry è radicale tanto quando è Zen: trascente ogni forma di categorizzazione. È uno dei surfisti e degli shaper più influenti di tutti i tempi, un imprenditore, un uomo di famiglia, una stella del cinema e uno yogi di lungo corso che ha portato il surf verso nuove frontiere. La sua influenza sul surf contemporaneo è incommensurabile, e la sua storia viene qui raccontata nella sua interezza per la prima volta.