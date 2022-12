The Whale, come Brendan Fraser ha resistito nel suo pesante trucco

News Cinema

Per la notte degli Oscar prevista il 12 marzo 2023, uno dei favoriti al premio per il migliore protagonista è senz'altro Brendan Fraser per il suo The Whale di Darren Aronofsky, nelle nostre sale da febbraio: è la storia di un uomo obeso, malato terminale, che cerca di riallacciare i rapporti con sua figlia. Una parte impegnativa per l'immedesimazione, aiutata da una combinazione di un makeup speciale e di un costume vero e proprio, ideato e costruito in modo particolare, come ha raccontato Fraser stesso a Variety...

The Whale, il corpo aggiuntivo di Brendan Fraser

Per la sua interpretazione in The Whale, Brendan Fraser ha già ottenuto una nomination ai Golden Globe ed è un favorito per i prossimi premi Oscar (i candidati saranno svelati il 24 gennaio 2023). Il ruolo di Charlie, professore d'inglese afflitto da obesità, non gli è costato tuttavia solo un grande e apprezzato sforzo emotivo di immedesimazione, ma anche uno sforzo fisico: l'attore si è dovuto sottoporre al cosidetto "prosthetic makeup", il trucco speciale per modificare il viso, ma per quanto riguarda il corpo, è stato necessario un impegno extra da parte sua e da parte dei tecnici degli effetti, che gli hanno costruito un costume speciale. Ecco le parole di Fraser a Variety:

Ogni parte è stata creata come un guanto, e lo indossavo con un sistema a cinque cinghie [come nelle cinture di sicurezza per i bambini, ndr]. Abbiamo imparato tanto sulle gambe via via, erano una specie di stivali che arrivavano a metà coscia. Sotto c'era un costume realizzato sul mio corpo, modulare, con diversi strati e una tuta che mantiene freschi, simile a quella che indossano i piloti da corsa. C'è un intreccio di tubi che fanno scorrere acqua fredda sul tuo corpo. Gestire la temperatura giusta è stata un'impresa...