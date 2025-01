The Wedding Banquet: il trailer del remake de Il banchetto di nozze di Ang Lee

News Cinema

Nel 1994 il film a tema gay Il banchetto di nozze di Ang Lee fu candidato all'Oscar. oggi sta per uscire il remake, The Wedding Banquet, di cui vi mostriamo il trailer. Nel cast Lily Gladstone e Joan Chen.

Poco più di trent'anni fa, il regista taiwanese Ang Lee, al suo secondo film, diresse una commedia gay di grande successo, Il banchetto di nozze, che nel 1994 venne candidata all'Oscar come miglior film straniero (allora si diceva così) e vinse l'Orso d'Oro al festival di Berlino. Era la storia, con conseguenze inattese, di una coppia gay convivente, composta da un giovane imprenditore taiwanese e dal compagno americano, di cui il primo, per nascondere la realtà alla famiglia, ignara della sua omosessualità che non avrebbe mai concepito né accettato, dopo un finto fidanzamento si trova a dover sposare una ragazza in cerca della Green Card. Oggi ne è stato realizzato un remake, che si intitola sempre The Wedding Banquet, riadattato in modo più contemporaneo. Di questo film, diretto da Andrew Ahn, è appena uscito il trailer, che vi mostriamo.

The Wedding Banquet: il cast e la trama aggiornata

La nuova versione della storia ha al centro due coppie omosessuali: quella gay composta da Chris (Bowen Yang) e Min (Han Gi-chan), e quella lesbica da Angela (Kelly Marie Tran) e Lee (Lily Gladstone), che convivono. Le donne non hanno avuto fortuna con la fecondazione assistita per avere un figlio, ma non hanno abbastanza soldi per riprovarci. Min, erede di un impero multinazionale, ha sempre nascosto la sua omosessualità ai suoi ma ha un sacco di soldi e un visto da studente che sta per scadere. Dopo che Chris, allergico agli impegni duraturi, rifiuta la sua proposta di matrimonio, Min propone ad Angela di sposarlo, in modo che lui avrà la Green Card, in cambio dei soldi per ritentare la fecondazione di Lee. Ma i loro piani di fare la cosa in segreto vengono ribaltati quando la scettica nonna di Lin arriva senza avvertire dalla Corea, e insiste per un matrimonio tradizionale in grande stile. Nel cast troviamo anche Joan Chen, che molti ricorderanno come la Josie Packard di Twin Peaks, e Youn Yuh-jung, la nonna di Minari. The Wedding Banquet è stato presentato con successo al Sundance e arriverà nei cinema americani il 18 aprile.