The Way of the Wind: ecco a che punto è il film di Terrence Malick su Gesù Cristo

Da tempo non si avevano notizie su The Way of the Wind, il nuovo film di Terrence Malick su vari episodi della vita di Gesù Cristo. Ci aggiorna sullo stato delle cose il produttore Alex Boden.

Terrence Malick, il regista americano, era famoso un tempo per aver diretto soltanto due bellissimi film, La rabbia giovane e I giorni del cielo. Poi ha smesso di dirigere e solo 20 anni dopo è tornato dietro la macchina da presa con La sottile linea rossa. Da allora non ha più smesso e ha girato altri otto film, tutti di durata fluviale e molto complessi. O lo si ama o lo si detesta, difficile che lasci indifferente. Dopo Hidden Life, del 2019, lo si sapeva al lavoro su un'altra pellicola che affrontava nientemeno che episodi della vita di Gesù Cristo. Le riprese sono iniziate quattro anni fa e il titolo all'epoca era The Last Planet, con un cast che include l'attore ungherese Géza Röhrig, Mark Rylance, Joseph Fiennes, Ben Kingsley e Matthias Schoenaerts. Ma a che punto è il film, che oggi scopriamo si intitola invece The Way of the Wind? Ce lo racconta, o meglio, lo ha raccontato a Variety, il produttore Alex Boden.

The Way of the Wind, il film di Terrence Malick su Gesù, è al montaggio, dice il produttore

Intervistato per la seconda stagione della serie di Michael Mann, Tokyo Vice, Alex Boden ha risposto anche ad una domanda sullo stato della lavorazione del nuovo ambizioso film di Terrence Malick e la risposta è stata molto incoraggiante: "E' a buon punto al montaggio adesso e le riprese sono terminate. Abbiamo un cast fantastico. E' un altro tipico progetto di Terrence Malick che per la prima volta è stato girato in molti diversi paesi. Dal punto di vista produttivo, è un risultato fantastico. a quanto pare Terry è molto felice di quello che ha tra le mani, ma non c'è ancora nessun annuncio ufficiale".

Mark Rylance, Satana, parla del lavoro sul set

Anche Mark Rylance, che fa parte del cast, aveva parlato recentemente del film, soprattutto della sua esperienza con Malick, a Hollywood Reporter: "Non c'è molto tempo per chiacchierare durante le riprese. Io sto lì, nel ruolo di Satana, con 28 pagine di monologo che mi ripasso in testa, mentre Gesù ha pronunciato appena una parola. Per la maggior parte del tempo, tento Gesù come Satana, non è una situazione adatta a lunghe conversazioni. Durante le riprese non c'è tempo per le prove quindi non è il momento giusto per conversare a lungo. E' un'esperienza simile a quella del pugile che si concentra unicamente sul salire sul ring. Non aiuta in questi momenti parlare della storia ungherese, soprattutto non in un film di Terrence Malick, dove la posta in gioco è molto alta. Comunque vado molto d'accordo con Géza (l'attore interpreta Gesù, ndr), è stato un grande onore recitare al fianco del protagonista de Il figlio di Saul. Credo che Il figlio di Saul vada considerato tra i migliori dieci film della storia e la sua performance è incredibile. Spero che Terrence riesca a completare il film".

Mathieu Kassovitz su The Way of the Wind

Nel cast c'è anche l'attore e regista francese Mathieu Kassovitz, che aveva raccontato che ogni giorno Malick girava cinque ore di materiale e che in totale ha accumulato 3000 ore di girato. Come molti che ci hanno lavorato prima di lui, Kassovitz non sa se apparirà nel montaggio finale del film, anche se spera di sì. Il suo ruolo è quello del fratello di Gesù (sic), Giovanni, e ha raccontato ad una radio francese di avere una scena in cui grida a Gesù di smettere di fumare erba e aiutarlo col bestiame. Matthias Schoenarts ha invece il ruolo di Pietro. A questo punto tutti vogliamo vedere il film di Malick su Gesù, ma chissà quando avverrà.