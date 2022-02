The Unbearable Weight of Massive Talent: Nicolas Cage interpreta in tutte le lingue Nicolas Cage in un "nuovo" trailer

News Cinema

Nel giorno dei festeggiamenti per il Global Movie Day, è stato diffuso un trailer divertentissimo di The Unbearable Weight of Massive Talent, nel quale Nicolas Cage recita in una molteplicità di lingue. L'effetto è portentoso.

Nel giorno in cui il mondo del cinema piange la morte di Ivan Reitman, regista dei due Ghostbusters e di molte altre celebri commedie USA, cerchiamo di tirarci su il morale con un "nuovo" favoloso trailer del film più pazzo interpretato fino a questo momento da Nicolas Cage.

Naturalmente parliamo di The Unbearable Weight of Massive Talent, l'action comedy in cui Cage interpreta se stesso. La peculiarità delle immagini promozionali che vi mostriamo è che l'attore parla quasi tutte le lingue del mondo. Ovviamente è doppiato, ma l'effetto è ugualmente strepitoso, soprattutto quando gli idiomi sono lontanissimi dall'inglese. Siccome però la recitazione di Nicolas è quasi sempre sopra le righe, non è strano sentirlo esprimersi in cinese piuttosto che in portoghese, e i suoi duetti con Pedro Pascal, che fa la parte di un super-fan dell'attore, sono meravigliosi. Il film arriverà nelle sale italiane il 23 giugno. Inutile dire che non vediamo l'ora di gustarcelo.

La trama di The Unbearable Weight of Massive Talent

Facciamo insieme un ripasso dell'arzigogolata trama di The Unbearable Weight of Massive Talent. Nicolas Cage, come sapete, interpreta se stesso, ma un se stesso sul lastrico a causa di una serie di spese pazze che in effetti corrispondono alla realtà. Succede dunque che Pedro Pascal, che è, come dicevamo, un ammiratore di Nick, lo chiama in Messico perché, nel giorno della sua festa di compleanno, vorrebbe recitare insieme a lui le scene più iconiche dei suoi film. Il nostro esita, ma 1 milione di dollari gli farebbe comodo, e così accetta. In realtà Cage è un agente dell'FBI, che vuole recarsi al party perché il suo fan è un signore della droga. La cosa ci fa molto ridere, perché nelle prime tre stagioni di Narcos (dedicate all'ascesa e alla caduta di Pablo Escobar), Pascal impersonava un agente dell'FBI.

Il trailer in tutte le lingue di The Unbearable Weight of Massive Talent

Il trailer "Torre di Babele" di The Unbearable Weight of Massive Talent non è stato realizzato senza una ragione. E’ stato fatto per il Global Movie Day, la giornata mondiale del cinema istituita dall'Academy. La si festeggia il secondo sabato di febbraio. La regia della commedia d'azione è di Tom Gormican.