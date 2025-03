The Ugly Stepsister: ecco il trailer del nuovo horror al femminile che rilegge la fiaba di Cenerentola in chiave dark

News Cinema

Dopo Coralie Fargeat e il suo The Substance, è il turno della regista norvegese Emilie Blichfeldt di raccontare una storia che parla, coi toni del cinema dell'orrore, dell'ossessione per la bellezza. Ecco trailer e trama di The Ugly Stepisister.

C'era una volta (è proprio il caso di dirlo), la fiaba di Cenerentola. In particolare, la fiaba di Cenerentola così come raccontata dai fratelli Grimm: che, come noto, e come sempre, avevano toni ben più cupi e violenti di quelli del francese Charles Perrault.

Cenerentola, dicevamo, e quindi anche le sue due sorellastre, che la trattano con disdegno e disprezzo e che cercano invano di infilare la famosa scarpetta. Ebbene, dalla Norvegia arriva un nuovo film horror che, sulla falsariga di quanto fatto da Coralie Fargeat con The Substance, prende spunto dalla fiaba in questione per raccontare una nuova storia di ossessione per la propria bellezza.

Scritto e diretto dall'esordiente Emilie Blichfeldt, mette in secondo piano la protagonista della fiaba per concentrarsi proprio sulle due sorellastre, e in particolare su una di loro, Elvira, quella che delle due è bruttina, specie se comparata con la bellissima Agnes, e che è disposta a qualunque cosa, a sopportare qualsiasi dolore, pur di ottenere lei l'attenzione del bel principe.

Lo definisce un "beauty horror", la regista, che ha parlato di esplorazione della tirannia della bellezza e di come questa continui a affliggere giovani donne. E in questo suo film, che è stato presentato al Sundance e alla Berlinale, vermi solitari, corpi in decomposizione, e automutilazioni si mescolano a un umorismo nerissimo per ragionare satiricamente su queste questioni.

Qui di seguito potete vedere il trailer di The Ugly Stepsister realizzato in occasione del suo imminente debutto nelle sale americane. Protagonista della vicenda è Lea Myren, Thea Sofie Loch Næss è la sorellastra bella, mentre Ane Dahl Torp la matrigna.

