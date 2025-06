The Strangers - Capitolo 2: è arrivato il trailer ufficiale del nuovo film della saga slasher

News Cinema

Sopravvissuta agli eventi del film precedente, Madelaine Petsch dovrà nuovamente cercare di rimanere viva quando i sadici killer mascherati tornano a bussare alla sua porta. Ecco il primo trailer ufficiale di The Strangers - Capitolo 2.

Debutta il 26 settembre nei cinema americani il secondo film della trilogia diretta da Renny Harlin che riprende trama, struttura e personaggi del film che, nel 2008, diede uno straordinario impulso a quel sottogenere horror che si chiama "home invasion", The Strangers di Bryan Bertino.

Come noto il film di Bertino raccontava di tre misteriose figure mascherate che, con grande sadismo, terrorizzava e poi uccideva una giovane coppia che viveva in una casa isolata: con pochissime variazioni è la stessa trama di The Strangers - Capitolo 1, che abbiamo visto qualche mese fa.

In quel film la giovane protagonista interpretata dalla Madelaine Petsch di Riverdale riusciva a sopravvivere all'attacco degli assalitori, ma era chiaro che la cosa non sarebbe finita lì: ecco infatti che in The Strangers - Capitolo 2 le tre figure mascherate tornano per finire il lavoro, non esitando a far fuori chiunque si metta tra loro e la loro preda.

Assieme a Petsch, nel cast del film ci sono anche Gabriel Basso, Ema Horvath e Richard Brake. Qui di seguito il trailer ufficiale e il poster.

The Strangers - Capitolo 2: trailer e poster del film