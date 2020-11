The Specials: intervista video a Eric Toledano, Olivier Nakache e il protagonista Reda Kateb

News Cinema

Un toccante e appassionante racconto senza patetismi di marginalità all'ombra della metropoli, ci parlano di The Specials, disponibile sulle piattaforme on demand, i registi Eric Toledano e Olivier Nakache, oltre al protagonista Reda Kateb.

Una volta erano noti come i registi di Quasi amici, mentre ormai è il caso di definire Eric Toledano e Olivier Nakache come, semplicemente, fra i registi più interessanti di un cinema europeo che utilizza spesso la commedia per raccontare l'impegno sociale e le pagine più marginali delle nostre metropoli. Tornano ora con The Specials, presentato in chiusura di Cannes 2019 e recentemente ad Alice nella città, disponibile ora, on demand, sulle principali piattaforme streaming.

La storia di Bruno (Vincent Cassel) e Malik (Reda Kateb), due amici e colleghi impegnati in due organizzazioni non profit che aiutano bambini e adolescenti affetti da autismo, affidandosi a educatori provenienti dalle periferie, a loro volta in cerca spesso di una seconda possibilità.

Abbiamo incontrato a Roma i registi, Olivier Nakache e Eric Toledano, oltre al protagonista, Reda Kateb. Ecco la nostra intervista video.