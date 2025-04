The Social Network, Mark Zuckerberg compra la maglietta che indossò Jesse Eisenberg quando lo interpretò

News Cinema

In un'asta online Mark Zuckerberg si è aggiudicato la maglietta che indossò Jesse Eisenberg, mentre lo interpretava in The Social Network di David Fincher. Una questione di principio: i due non si sono mai incontrati in privato prima delle riprese (non per colpa loro).

Verso il film The Social Network l'atteggiamento di Mark Zuckerberg, cofondatore e creatore di Facebook, attuale CEO di Meta, è stato sempre ambiguo: da sempre tende a liquidare con qualche battuta il lungometraggio premio Oscar di David Fincher, dove a interpretarlo c'era Jesse Eisenberg. Era una situazione bizzarra: essere portati sullo schermo vivi e vegeti, senza alcuna supervisione sul proprio ritratto privato. Ospite del podcast The Colin and Samir Show, Zuckerberg ha ammiccato al film, esibendo una particolare maglietta... Leggi anche The Social Network, Jesse Eisenberg voleva incontrare Mark Zuckerberg: "Mi dissero di non farlo"

La maglietta di Jess Eisenberg in The Social Network ora appartiene a Mark Zuckerberg

Prima di girare The Social Network, Jesse Eisenberg avrebbe voluto incontrare Mark Zuckerberg, ma un improvvisato faccia a faccia senza appuntamento fu bloccato dai legali Sony. Il film di Fincher non era "autorizzato" e così doveva rimanere. Dal 2010 è passato tanto tempo, ora Zuckerberg ha quarant'anni ed è uno degli uomini più potenti del mondo, ma nemmeno lui ha mai dimenticato quel lungometraggio. Non sappiamo se in cuor suo lo voglia cancellare o col senno di poi, superato l'imbarazzo del momento, si senta persino più importante, sapendo che è uscito un biopic su di lui quando aveva ancora 25 anni. Ad ogni modo non si risparmia ancora qualche frecciatina, a distanza di quindici anni: in passato aveva dichiarato che l'aspetto più accurato del film era il suo vestiario. L'intervistatore del citato podcast nota che porta la maglietta "Ardsley XXL Athletics" che Eisenberg indossava in una scena, una di quelle in cui litigava con Eduardo / Andrew Garfield. È la stessa. Letteralmente, aggiudicata sul sito PropStoreAuction per una cifra compresa tra i 2.000 e i 4.000 dollari (che non sono certo un problema per l'interessato). Mark ha spiegato:

Sì, è vero. Uno dei miei amici l'ha vista online in un'asta e mi ha fatto: "La devi avere assolutamente". E io: "Ok, perché no, prendiamola". Questa è proprio la sua maglietta. Cioè, ora è mia. Ma era la sua. Ora sa che ce l'ho io.