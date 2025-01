The Social Network, Jesse Eisenberg voleva incontrare Mark Zuckerberg: "Mi dissero di non farlo"

News Cinema

Jesse Eisenberg ha raccontato che, quando stavano per partire le riprese di The Social Network, voleva assolutamente incontrare di persona Mark Zuckerberg, ma mentre stava guidando per presentarsi al quartier generale di Facebook...

Jesse Eisenberg deve molto a The Social Network (2010), il film di David Fincher nel quale interpretava Mark Zuckerberg: il ruolo gli fece sfiorare un Academy Award come migliore protagonista, e ora che è candidato agli Oscar col suo film da regista A Real Pain, ha rivelato un retroscena su quel film, chiacchierando nel podcast Awards Chatter di Hollywood Reporter. Dovendo interpretare una persona reale, viva e vegeta al momento delle riprese, avrebbe voluto almeno incontrarlo e parlarci...

Jesse Eisenberg non riuscì a parlare con Mark Zuckerberg prima di The Social Network

The Social Network, che vinse l'Oscar per la migliore sceneggiatura non originale andato ad Aaron Sorkin, narrava la nascita del fenomeno mondiale di Facebook, dipingendo un ritratto senza filtri e rigorosamente non autorizzato del suo creatore Mark Zuckerberg. Interpretandolo, Jesse Eisenberg ottenne una nomination a Golden Globe e Oscar, mettendosi definitivamente sotto i riflettori di Hollywood. Oggi la nuova regia di Jesse, A Real Pain, da lui anche cointerpretata con Kieran Culkin, ha due nomination, per la migliore sceneggiatura originale e per il migliore non protagonista (Culkin, appunto). L'onore è una buona occasione per guardare indietro a quel The Social Network così seminale per la sua carriera... e per rivelare un dietro le quinte interessante. Riuscì davvero a incontrare Mark?

Stavo guidando, ero in macchina per andare a incontarlo, perché i produttori mi avevano detto: "No, non ti organizzeremo l'incontro". Quindi ero letteralmente in macchina che andavo lì. Stavo semplicemente andando verso l'ufficio e ho immaginato che mi avrebbero fatto entrare. Il film era stato annunciato, si sapeva che c'ero io. Volevo solo stare in una stanza con lui, giusto per capire che sensazione mi dava. Mi sembrava il minimo indispensabile per prepararsi. Come puoi recitare in un film una persona vivente che sta proprio lì? Mi arrivò però una telefonata del produttore Scott Rudin che mi disse: "Non ci devi andare". Me lo diceva per conto degli avvocati della Sony. Mi disse: "Non lo puoi fare per tutta una serie di ragioni legali!"

Sarebbe forse sembrata una richiesta di autorizzazione che Zuckerberg non avrebbe mai e poi mai dato? Avrebbe suggerito un'apertura a una supervisione di Mark, in grado di dargli modo di interferire con il suo ritratto? Eisenberg aveva solo 25 anni e non era pratico di queste dinamiche. Le reazioni ufficiali di Zuckerberg al film furono: "Avrei solo voluto che nessuno facesse un film su di me mentre ero ancora vivo". Aggiunse anche che aveva lavorato su Facebook per "costruire cose" e non per "rimorchiare le ragazze" (come a suo parere si evinceva dal film) e scherzò sull'aspetto più accurato del lungometraggio di Fincher: il suo guardaroba.