The Smashing Machine: Dwayne Johnson, come non l'avete mai visto prima, nel primo trailer del film di Benny Safdie

Dwayne Johnson, l'ex wrestler noto come The Rock interpreta il ruolo del wrestler e lottatore di MMA Mark Kerr in questo film targato A24. Ecco il primo trailer e la trama di The Smashing Machine, il film diretto da Benny Safdie, che vede tra i suoi protagonisti anche Emily Blunt.

Anche se Dave Bautista ce la sta mettendo tutta per colmare la distanza, Dwayne Johnson rimane il più noto, e forse anche il migliore, degli attori che hanno iniziato la loro carriera come wrestler. Ma evidentemente la concorrenza di Bautista, che sta privilegiando nell'ultimo periodo ruoli "impegnati", come quelli in film come Dune, Bussano alla porta e The Last Showgirl, sta facendo riflettere anche colui che un tempo era noto come The Rock, che dopo tonnellate di blockbuster piuttosto disimpegnati, apparirà presto sugli schermi in un film targato addirittura A24.

Il film in questione, di cui di seguito trovate il primo trailer ufficiale, è The Smashing Machine, biopic sull'ex wrestler e soprattutto campione di arti marziali Mark Kerr.

Il film, che oltre a Johnson e a Emily Blunt vede nel cast la presenza di numerosi nomi noti agli appassionati di sport da combattimento (da Oleksandr Usyk a Satoshi Ishii, passando per Bas Rutten, Ryan Bader, James Moontasri, Cyborg Abreu e Stephen Quadros), è stato scritto e diretto da Benny Safdie, qui alla sua prima esperienza senza il fratello Joshua, con cui ha diretto film come Good Time e Diamanti Grezzi.

The Smashing Machine debutterà nei cinema americani il 3 ottobre, e chissà che non possa far parte del programma del prossimo Festival di Venezia.

The Smashing Machine: il trailer e il poster del film