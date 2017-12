The Shape of Water fa incetta di nomination ai Critics Choice Awards

Sono state annunciate le nomination per i Critics Choice Awards, assegnati dai circa 250 critici cinematografici affiliati alla Broadcast Film Critics Association (BFCA), appartenenti alle principali testate televisive, radiofoniche, giornalistiche e internet americane. Quest'anno a dominare è il film di Guillermo del Toro, già Leone d'oro a Venezia, The Shape of Water, che ne ha avute ben 14, tra cui tutte le più importanti (miglior film, regia, attori).

Seguono con 8 candidature, tutti anche in corsa per miglior film e miglior regista, Dunkirk, Chiamami col tuo nome, Lady Bird e The Post, mentre 7 ne ha avute Blade Runner 2049, 6 sono andate a The Big Sick, Tre manifesti a Ebbing, Missouri e soltanto 5 a uno dei favoriti, Scappa - Get Out, assieme a I, Tonya.

I riconoscimenti verranno resi noti e consegnati il prossimo 18 gennaio a Santa Monica.

Per tutte le nomination, che sono veramente tantissime, vi rimandiamo alla pagina del sito ufficiale.