Alieni, distopie e forze oscure: 5 grandi film di fantascienza con protagoniste femminili

Nell'ultimo decennio, i film di fantascienza hanno dato risalto a grandi personaggi femminili, centrali nella trama. Ogni protagonista, sia una scienziata, una madre o un cyborg, ha dimostrato che l'eroismo può assumere molteplici forme. Ecco quindi i 5 migliori sci-fi con protagoniste forti e complesse.

I film di fantascienza sono da sempre il ​​terreno di gioco perfetto per scatenare la propria fervida immaginazione. I più talentuosi registi ci hanno trasportato in mondi fantastici, fatti di robot scintillanti e audaci distopie, con tecnologie in grado di compiere straordinarie prodezze. Al centro, naturalmente, le avventure di personaggi straordinari. Per molto tempo, tuttavia, queste epiche storie sono state guidate prevalentemente da eroi maschili. Almeno fino a quando Alien, uno dei capolavori di Ridley Scott, non ha rimescolato le carte in tavola.

Basta dare uno sguardo al cinema di fantascienza degli ultimi dieci anni per rendersi conto della nuova e fortunata tendenza di porre al centro dell'attenzione donne straordinarie. Personaggi che non sono solo parte della storia, ma sono la storia stessa. Che si tratti di combattere forze oscure o comunicare con gli alieni, svelare i misteri del tempo o innamorarsi di creature anfibie, questi film ci hanno regalato alcune delle protagoniste femminili più complesse, potenti e indimenticabili. Ecco 5 film di fantascienza con protagoniste femminili grintose e disposte a tutto per salvare il mondo.

La forma dell'acqua di Guillermo del Toro (2017)

Ambientato negli Anni Sessanta, al culmine della Guerra Fredda, La Forma dell'Acqua non è uno sci-fi in senso stretto. È più una fiaba onirica avvolta in un guscio di fantascienza. Al centro del film, vincitore di 4 Premi Oscar, c'è Elisa (Sally Hawkins), una bidella muta che lavora in un laboratorio governativo. Un giorno, la donna si imbatte in qualcosa di molto strano: una misteriosa creatura anfibia tenuta nascosta per scopi di ricerca scientifica. Elisa costruisce lentamente un legame con questo essere e loro relazione sboccia in una tenera storia d'amore che sfida ogni idea che si possa avere sull'amore.

Ciò che rende Elisa così affascinante è la sua forza silenziosa e inaspettata. Senza mai dire una parola, lei sfida il sistema, combatte per ciò in cui crede e, alla fine, trova la propria voce. La Forma dell'Acqua non è il tipico film di fantascienza rumoroso e appariscente. Al contrario, apporta un tocco poetico al genere, dimostrando che l'amore può abbattere ogni barriera, anche quelle più bizzarre. Elisa non imbraccia armi fotoniche e non viaggia nello spazio, ma il suo coraggio e la sua empatia la rendono una protagonista potente e magnetica.

10 Cloverfield Lane di Dan Trachtenberg (2016)

Ora parliamo di un film che vi terrà con il fiato sospeso per tutto il tempo. A differenza dei tipici sci-fi, con esplosioni di massa o battaglie spaziali, 10 Cloverfield Lane, sequel del monster movie del 2008, è tutto suspance e tensione psicologica. La protagonista è Michelle (Mary Elizabeth Winstead), che dopo un incidente d'auto, si risveglia in un bunker sotterraneo. L'uomo che l'ha salvata, Howard (John Goodman), insiste sul fatto che il mondo esterno non è più sicuro. Michelle però non gli crede e, man mano che la storia si sviluppa, la vediamo ricostruire i pezzi in modo intraprendente e incredibilmente coraggioso. Ciò che colpisce di lei è il modo in cui gestisce ogni imprevisto, ma la parte migliore è la sua evoluzione. Non si limita a fuggire, ma combatte attivamente, affrontando persino minacce extraterrestri. Il percorso da spaesata sopravvissuta a combattente senza paura è estremamente appagante. Peccato che Michelle sia una delle eroine di fantascienza più sottovalutate di sempre.

Underwater di da William Eubank (2020)

In Underwater, Kristen Stewart abbraccia il terrore degli abissi marini per un'avventura ambientata a chilometri di profondità, a metà tra un thriller claustrofobico e un film di fantascienza sui mostri. Siamo sul fondo della Fossa delle Marianne e la storia inizia quando una stazione di perforazione sottomarina viene scossa da un misterioso terremoto. Stewart interpreta Norah, un'ingegnere meccanico coinvolta nel disastro, che cerca di fuggire dalle macerie e, al tempo stesso, portare in salvo i compagni sopravvissuti. Con l'avanzare della trama, la vediamo evolversi da figura silenziosa e attenta a punto di riferimento che prende decisioni difficili, il tutto sotto una pressione terrificante. Norah non è una supereroina, ma solo una donna che usa l'ingegno e il suo coraggio in una situazione davvero estrema. Arranca attraverso corridoi allagati, affronta strane creature marine e lotta per sopravvivere, il tutto mentre combatte il suo trauma interiore. Chapeau!

Bird Box di Susanne Bier (2018)

In Bird Box, Sandra Bullock interpreta Malorie, una donna che cerca di sopravvivere in un mondo in cui bisogna restare bendati per sopravvivere. In questo thriller sci-fi al cardiopalma, infatti, il mondo è afflitto da una forza mortale che spinge al suicidio le persone che la vedono. Il film rimbalza tra passato e presente, mostrandoci il viaggio di Malorie con due bambini verso un rifugio sicuro. La tensione è alle stelle, soprattutto quando la protagonista prende decisioni sofferte, quasi brutali, per proteggere i bambini. A rendere il tutto ancora più avvincente è l'interpretazione di Bullock di una donna guardinga ed emotivamente distante, che sotto alla corazza nasconde un animo ferocemente protettivo nei confronti di chi ama. Non sta cercando di salvare il mondo, ma solo la sua piccola parte di universo, e lo fa con fegato e grinta da vendere.

Arrival di Denis Villeneuve (2016)

Se ai thriller frenetici preferite qualcosa di più profondo e introspettivo, Arrival potrebbe fare al caso vostro. Amy Adams interpreta Louise Banks, una brillante linguista incaricata dal governo di decifrare una lingua aliena dopo la comparsa di misteriose astronavi. Denis Villeneuve non ci ha rifilato il solito film su un'invasione aliena. Non ci sono conflitti né navi spaziali, solo una narrazione profonda e sorprendente. Quando Louise inizia a comprendere il linguaggio alieno, comincia anche a percepire il tempo in un modo completamente nuovo, scoprendo parti di sé mai esplorate prima. Il viaggio di Louise è emotivo ed intellettuale, ma soprattutto incentrato sulla connessione e l'accettazione. Arrival è una corroborante interpretazione della fantascienza, in cui cervello e cuore sono al centro della scena, e la cosa più potente che si possa fare è ascoltare.