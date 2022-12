La Forma dell'Acqua: 5 anni dopo l'uscita la Searchlight rivela il belllissimo teaser non utilizzato per il film

News Cinema

Si celebra quest'anno il quinto anniversario dall'uscita del film premio Oscar La forma dell'acqua. Nell'occasione la Searchlight Pictures rivela un teaser mai visto del film, che Del Toro commenta era il suo preferito.

Cinque anni fa usciva al cinema (da noi nel 2018) La Forma dell'Acqua - The Shape of Water di Guillermo del Toro, la love story col mostro che avrebbe vinto ben 4 premi Oscar l'anno successivo, tra cui quello per il miglior film. Per festeggiare questa ricorrenza la Searchlight Pictures ha diffuso sui social un bellissimo teaser trailer inedito del film, sulle note della struggente canzone La Javanese cantata da Madeleine Peyroux. Del Toro ha commentato con le seguenti parole: "Guardatelo. Non lo abbiamo mai fatto uscire. Era un'idea per cui mi sono battuto, ma, ahimé". E in effetti si tratta di un trailer molto bello e raffinato, con la danza d'amore della donna e della creatura sott'acqua. Forse troppo raffinato per il grande pubblico? Comunque sia, è una gioia poterlo finalmente vedere.

Watch this one- we never released it and it was a concept I championed but- alas- https://t.co/lILzznfyJO — Guillermo del Toro (@RealGDT) December 1, 2022

La Forma dell'Acqua: il film di maggior successo di Guillermo del Toro

Secondo molti, La Forma dell'Acqua, col suo omaggio ai film di mostri anni Cinquanta e la love story donna-creatura, con gli immancabili cattivi a cercare di distruggere il diverso, è il capolavoro di Guillermo del Toro. Di certo è un compendio perfetto degli amori cinematografici del regista e, mettendo insieme premi, apprezzamento della critica e risultati al botteghino, il suo maggior successo. La lunga strada del film iniziò proprio nella città sull'acqua, alla Mostra del cinema di Venezia, dove vinse il Leone d'Oro. Quattro gli Oscar vinti: scenografia, film, regista e musica originale, due i Golden Globes, tre i BAFTA e innumerevoli altri riconoscimenti della critica. Al box office La Forma dell'Acqua ha incassato 195 milioni di dollari in tutto il mondo, che dopo Pacific Rim è il secondo miglior risultato per un film di Del Toro. Tanto successo ha suscitato anche molta invidia e diverse accuse di plagio, nessuna delle quali si è rivelata fondata.