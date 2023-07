The Retirement Plan: il trailer della commedia d'azione con Nicolas Cage

News Cinema

Arriva nei cinema americani un altro film interpretato dal nostro beniamino Nic Cage, qui barbutissimo e con splendide camicie hawaiiane. Nel cast ci sono anche Ron Perlman e la Ashley Greene di Twilight.

Cosa ci può essere di meglio, in queste giornate torride e afose, di un bel film con Nicolas Cage?

Fa talmente caldo che ci si può accontentare perfino di un trailer, con Nicolas Cage. Specie se nel trailer il nostro beniamino sfoggia un look tutto capello lungo, barba sale e pepe e camicie hawaiiane da far invidia a Thomas Magnum.

Lo potete vedere qui di seguito, questo trailer, che è il trailer di The Retirement Plan, commedia d'azione che sta per debuttare nei cinema americani scritta diretta da tale Tim Brown.

Il film, che oltre a Cage vede nel cast la Ashley Greene di Twilight, Ron "Hellboy" Perlman, Ernie Hudson e Jackie Earle Haley, vede l'attore americano nei panni di Matt, un uomo che fa la vita del tranquillo pensionato nelle isola Cayman, che vede questa sua serenità sconvolta quando gli si presentano di fronte la figlia Ashley (Greene) e la nipotina, chiedendogli aiuto. La ragazza, infatti, si è messa in guai seri con dei criminali che la vogliono far fuori, ma che non sanno - come non sa Ashley, che nel passato di Matt ci sono esperienze che lo hanno reso la persona più indicata per contrastarli.

Ecco qui il trailer ufficiale originale e il poster di The Retirement Plan: