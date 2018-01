The Post: video intervista a Steven Spielberg, Meryl Streep e Tom Hanks dall'anteprima italiana

Un terzetto delle meraviglie si è aggirato per Milano, appena accanto al Duomo, Cinema Odeon, nel corso di una serata magica, piena di fan disciplinati ma con gli occhi che brillavano per l'incontro con Steven Spielberg, Tom Hanks e Meryl Streep. Diciamolo pure, per molti di noi e di voi sono presenze abituali nella vita di spettatori, spesso ci accompagnano fin dalle prime visioni infantili. Un piccolo miracolo è stato vedere insieme i due interpreti, affiatati come se non avessero fatto altro che lavorare insieme, in questo inno alla stampa libera dai condizionamenti del potere.

Meryl Streep, con il portamento semplice di una donna del New Jersey che se ne frega di star system e condizionamenti vari, un Tom Hanks sempre sorridente come uno zio che ha la pazienza di dedicare il giusto tempo a ogni nipote. E Spielberg, be', lui è il nonno che ha insegnato a generazioni di abitanti di questo pianeta a sognare, non dimenticando il fanciullo interiore che è in ognuno di noi.

Qui di seguito vi proponiamo alcune battute in originale dei tre, che abbiamo incontrato sul tappeto bianco e nero dell'anteprima italiana, ormai trovare un buon vecchio tappeto rosso è diventato impossibile. Due colori che rimandano a un mondo antico, che sembra scolorito, ma i cui colori netti e decisi ci ricordano come sia attuale nel 2017… nel 2018, così come nel 1971.