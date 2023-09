The Palace, uno champagne costosissimo per Mickey Rourke in una scena dal film di Roman Polanski

News Cinema

Sarà nelle sale dal 28 settembre il satirico The Palace, nuova fatica di Roman Polanski, presentato fuori concorso a Venezia. Ve ne mostriamo una clip in italiano, dove compare anche Mickey Rourke.

Arriverà al cinema dal 28 settembre la commedia satirica corale The Palace, nuova regia di Roman Polanski, passata fuori concorso al Festival di Venezia poco tempo fa. In questa clip in italiano che vi proponiamo, dove recita anche Mickey Rourke, un disperato personaggio punta alla più costosa bottiglia di champagne disponibile, per fare colpo su alcune bellezze che lo attorniano...



The Palace: Clip Ufficiale in Italiano del Film di Roman Polanski "Lo Champagne" - HD

The Palace, la trama del nuovo film di Roman Polanski