The Northman: Alexander Skarsgård vichingo assetato di vendetta nel trailer italiano del film

E’ arrivato il primo trailer italiano di The Northman, il nuovo film di Robert Eggers con Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy e Nicole Kidman. E’ una cupa storia di vendetta che ricorda l'Amleto di Shakespeare.

Robert Eggers è il regista del paurosissimo The Witch e di The Lighthouse, horror, quest'ultimo, con protagonisti Robert Pattinson e Willem Dafoe. Anche il suo terzo film, The Northman, è destinato a lasciare il segno, anche perché ha un cast strepitoso, capitanato da Alexander Skarsgård e Anya Taylor-Joy, e che comprende anche Nicole Kidman, Willem Dafoe, Ethan Hawke e la cantante Björk, finalmente di nuovo al cinema.

Stavolta il genere scelto dal filmmaker è un altro, come si vede benissimo dal primo trailer italiano appena uscito. Siamo nell'ambito del racconto epico. Non a caso, il protagonista della vicenda, che è un principe vichingo, si chiama Amleth e, proprio come l'Amleto shakespeariano, vuole vendicare la morte del padre, ucciso dallo zio. La vicenda si svolge all'inizio del X° secolo e la sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Eggers insieme allo scrittore e poeta islandese Sjón Sigurdsson.

Il trailer italiano di The Northman

Il sangue scorre e la violenza è brutale nel trailer di The Northman. Il cielo è cupo e sembra davvero di sentire il vento gelido che agita le fronde e i capelli dei protagonisti. E’ un mondo brutto, impietoso e terribile quello che vediamo in due minuti di immagini, dove gli uomini sono malvagi e i sentimenti assoluti. Troviamo il protagonista bambino e scopriamo la sua tragedia, o meglio capiamo la sete di vendetta che lo anima. Nicole Kidman è sempre bella, Anya Taylor-Joy splendente e magnetica, ed Ethan Hawke, con barba e capelli lunghi, somiglia un po’ a Josh Brolin. Da notare che qui Alexander Skarsgård e Nicole sono madre e figlio, mentre nella prima stagione di Big Little Lies erano marito e moglie. Il film sarà nelle nostre sale il 22 aprile distribuito da Universal Pictures.