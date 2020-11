Per Anja Taylor-Joy The Northman è qualcosa che il mondo "non ha mai visto prima".

News Cinema

La regina degli scacchi di Netflix è tornata a lavore con Robert Eggers, il regista che l'ha fatta esordire in The Witch. E promette che il suo nuovo film, una ruvida epopea vichinga a base di stregoneria e vendetta, sarà qualcosa di sorprendente.

Mentre è al centro delle attenzioni di tutti giorni sulla bocca di tutti per il suo affascinante ritratto di Beth Harmon nella serie tv La regina degli scacchi, una delle più viste e chiacchierate della piattaforma di Netflix, Anya Taylor-Joy è sul set di The Northman, il nuovo film del regista che l'ha fatta esordire sul grande schermo con The Witch, Robert Eggers.

Anche di questo atteso film l'attrice ha parlato nel corso di un'intervista video rilasciata al sito americano Collider, mantenendo comunque il mistero e il riserbo che circonda questo progetto.

Anya Taylor-Joy si è detta "entusiasta" di essere tornata a lavorare con Robert Eggers, e che "fare arte di nuovo insieme è fantastico. Sono orgogliosa di far parte di questo progetto, e presenteremo al mondo qualcosa che non è davvero mai stato visto prima."

Quel che sappiamo a oggi è che The Northman sarà un cupo e violento dramma con al centro una storia di vendetta ambientato in epoca vichinga, nell'Islanda del X secolo, che Eggers ha scritto assieme al poeta e romanziere islandese Sjón.

Oltre a Taylor-Joy, nel cast ci sono anche i fratelli Alexander e Bill Skarsgård, il Claes Bang di The Square, il Willem Dafoe che con Eggers ha lavorato nel precedente The Lighthouse e perfino Björk, cui è affidato il personaggio della "Strega Slav".

"È un film di Robert Eggers. Sul set avrai freddo, non starai mai comodo ma darai vita a qualcosa di meraviglioso," ha detto Anya Taylor-Joy ai suoi colleghi di set che non avevano mai lavorato prima col regista, noto per lavorare in maniera ruvida ed estrema, sottoponendo i suoi interpreti a grandi fatiche fisiche e psicologiche. Anche per questo, di recente, Nicole Kidman ha dichiarato di approcciarsi al set di The Northman sentendosi "terrorizzata".

C'è da sperare, considerato quel che Eggers fa passare ai suoi attori, che i risultati di questo suo nuovo film siano più vicini a quelli dell'ottimo esordio di The Witch che non a quelli del supponente e deludente The Lighthouse.

