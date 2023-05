The Miracle Club: il trailer del film in cui Maggie Smith, Kathy Bates e Laura Linney vanno a Lourdes

News Cinema

The Miracle Club riunisce Laura Linney, Maggie Smith e Kathy Bates e racconta il soggiorno a Lourdes di tre donne irlandesi che aspettano un miracolo. Del film è arrivato il trailer, oltre alla notizia della data di uscita.

Se il titolo The Miracle Club non vi è in qualche modo nuovo è perché di questo film avevamo già parlato tempo fa, dicendo che lo aspettavamo con gioia perché vedeva protagoniste tre attrici di sicuro talento che insieme ci sembravano perfette: Maggie Smith, Kathy Bates e Laura Linney. Di The Miracle Club abbiamo oggi il trailer e la data di uscita, prevista per il 14 luglio 2023. Prima, però, il film andrà al Tribeca Film Festival a giugno, quindi, se abitate a New York, potrete vederlo con un po’ di anticipo.

La trama di The Miracle Club

The Miracle Club è ambientato ed è stato girato in Irlanda. Siamo nel 1967 e la vicenda ruota intorno a tre donne che sognano da sempre di andare a Lourdes nella speranza di assistere a un miracolo. Quando capita loro di vincere un viaggio proprio nella città francese, partono con entusiasmo. L'arrivo inaspettato della figlia di una delle tre amiche, complica notevolmente le cose, perché fa riemergere conflitti e traumi dimenticati. Nel cast c'è anche Agnes O'Casey. La regia, invece, è di Thaddeus O’Sullivan, a cui dobbiamo, ad esempio, il film con Kevin Spacey Un perfetto criminale.

Il trailer di The Miracle Club

Nel trailer di The Miracle Club apprendiamo qualcosa sui tre personaggi principali e sulla vita non proprio perfetta della donna interpretata da Kathy Bates, che ha un marito burbero. Il tono è quello di una commedia dal sapore agrodolce, nella quale scene che fanno ridere si alternano a momenti dolorosi. Ci sono due generazioni a confronto ed errori che ancora pesano sulla coscienza di chi li ha commessi. E poi, classicamente, c'è un segreto che verrà svelato. La comicità è devoluta più a Maggie Smith e alla Bates che a Laura Linney.