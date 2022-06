The Menu: Indovina cosa c'è per cena? Il primo trailer del film con Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy e Nicholas Hoult

News Cinema

Arriverà il 17 novembre nei cinema italiani un film su uno chef che cucina piatti molto particolari, per non dire scioccanti... si intitola The Menu e interpreti sono Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy e Nicholas Hoult. Ecco il trailer italiano.

Un bravo chef non dovrebbe rivelare i segreti della sua cucina, anche se i mille programmi culinari in tv ce li mostrano ogni giorno in tutte... le salse. Ma quali saranno i misteriosi ingredienti dello chef di Ralph Fiennes nella commedia nera The Menu? Intanto possiamo provare a indovinare vedendo il primo trailer italiano ufficiale del film di Mark Mylod con Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult e John Leguizamo, che arriverà al cinema il 17 novembre con The Walt Disney Company Italia. Eccolo per voi.



The Menu: Il Primo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

The Menu: la trama del film

Tra commedia nera ed horror vero e proprio, The Menu ci trasporta in un'isola da sogno, in uno di quei posti per super ricchi e famosi, dove ha il suo esclusivo ristorante uno chef per celebrity, Slowak. Il suo sontuoso menù di cucina molecolare nasconde però alcune alcune scioccanti sorprese. Margot e Tyler, una giovane coppia che appare spesso sulle pagine dei tabloid, si troverà coinvolta in questa inquietante serata.