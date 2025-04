The Marvels, la regista del flop: "Non è il film che volevo girare, né quello che ho girato all'inizio"

News Cinema

Ospite di un festival in Irlanda, la regista di The Marvels, Nia DaCosta, spiega che il più devastante flop dei Marvel Studios non era il film che aveva presentato... e nemmeno quello che aveva girato, prima dei reshoot. È una risposta indiretta a un'accusa altrettanto indiretta arrivata dai piani alti.

Nia DaCosta non è tra le prime firme del cinema indie che si cimenta con una grande produzione delle major: il suo impatto con The Marvels è stato però tra i peggiori, generando non solo il più grande flop commeriale del Marvel Cinematic Universe, ma anche un rimprovero indiretto del boss Disney Bob Iger, che senza essere esplicito attribuì a lei il risultato, non citando mai una qualche responsavilità della supervisione intermedia e fondamentale del boss dei Marvel Studios, Kevin Feige. Ospite dello Storyhouse Screenwriting Film Festival, DaCosta ha avuto qualcosa da dire in proposito... Leggi anche The Marvels è il più grande flop della storia del cinema? Gli impressionanti numeri rivelati da documenti ufficiali

The Marvels, di chi è la colpa vera del flop?