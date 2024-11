The Legend of Ochi, ecco il trailer ufficiale italiano con Willem Dafoe, Helena Zengel e Finn Wolfhard

News Cinema

Il fantasy The Legend of Ochi vede una ragazzina difendere un cucciolo particolare, tra Carpazi e leggende. Ecco il trailer ufficiale italiano con Willem Dafoe, Helena Zengel e Finn Wolfhard in un piccolo ruolo. Il film sarà al cinema da marzo.

The Legend of Ochi è un film fantasy che I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection porteranno al cinema nel marzo 2025: interpretato da Helena Zengel, Willem Dafoe e Finn Wolfhard, è la storia di un'amicizia tra una ragazzina e il cucciolo di una specie di strani animali, s'immagina ritenuti pericolosissimi nei Carpazi. Possiamo mostrarvene il trailer italiano ufficiale.



The Legend of Ochi, la trama del film con Willem Dafoe

The Legend of Ochi è il film d'esordio alla regia di lungometraggio per Isaiah Saxon, autore di corti e video musicali, qui al grande passo grazie alla famosa etichetta indipendente americana A24. La ribelle e coraggiosa Yuri, interpretata dalla Helena Zengler già al fianco di Tom Hanks in Notizie dal mondo: si rende conto che è l'unica a saper comunicare con delle misteriose creature che abitano i boschi dei Carpazi, gli Ochi. C'è chi, come il personaggio di Willem Dafoe, fomenta la gente alla soppressione di quella che è percepita come una minaccia totale. Quando s'imbatte in un cucciolo di Ochi, Yuri fugge via di casa per proteggerlo. Nel cast c'è anche il Finn Wolfhard di Stranger Things, nei panni di un ragazzo ben lontano dalla volontà di apertura di Yuri verso le creature selvagge. Il film è coprodotto dai fratelli Anthony & Joe Russo, più noti come i registi degli Avengers, che in futuro dirigeranno Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, ma che hanno anche già lavorato con l'A24 per produrre il grande successo di Everything Everywhere All at Once.