The Innocents: il bellissimo trailer dell'horror norvegese su bambini con superpoteri

News Cinema

Scritto e diretto dal co-sceneggiatore di Thelma e La persona peggiore del mondo, Eskil Vogt, The Innocents è un horror con protagonisti dei bambini dotati di mostruosi poteri. Riecheggia nei temi altri film famosi ma ha un approccio originale alla materia. Il trailer.

The Innocents, il nuovo film del regista norvegese Eskil Vogt, co-sceneggiatore dei film di Joaquim Trier tra cui Thelma e il candidato all'Oscar La persona peggiore del mondo, è stato presentato alla sezione Un certain régard del festival di Cannes. Per la distribuzione americana è stato acquistato dalla A24 che ora ne ha diffuso il trailer originale, sottotitolato. Di film su "innocenti" che combinano cose terribili è piena la storia del cinema e della letteratura horror e di fantascienza e la trama di The Innocents può ricordare alcune di queste opere, ma Vogt adotta un approccio originale e molto suggestivo per la sua storia di bambini terribili.

The Innocents: la trama

The Innocents segue quattro bambini che fanno amicizia durante le vacanze estive. Lontani dalla vista degli adulti, scoprono di avere dei poteri segreti. Mentre esplorano le loro nuove capacità nelle foreste dei dintorni e nei parchi giochi, il loro gioco innocente ha una svolta oscura e iniziano ad accadere strane cose.

I film coi bambini onnipotenti ci hanno sempre fatto paura, proprio per l'incapacità dei piccoli protagonisti di distinguere fino in fondo il bene dal male e la loro potenziale inconsapevolezza di azioni che possono avere conseguenze catrastrofiche. Non vediamo l'ora di vedere The Innocents, che arriverà al cinema anche in Italia, distribuito da Koch Media.