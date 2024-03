The Greatest Hits: il trailer italiano ufficiale della commedia romantica a tutta musica in arrivo su Disney+

News Cinema

Il film ha debuttato in anteprima mondiale al celebre South By Southwest Film Festival di Austin e sarà disponibile dal 12 aprile in esclusiva su Disney+ in Italia. Ecco trailer, trama e poster di The Greatest Hits.

Amore, musica e... viaggi nel tempo. Sono questi i tre ingredienti fondamentali di The Greatest Hits, commedia romantica che è stata presentata con successo pochi giorni fa al South By Southwest Film Festival di Austin, la celebre manifestazione che è un punto di riferimento per il cinema indie americano, e che sarà disponibile dal 12 aprile in esclusiva su Disney+ in Italia.

Scritto e diretto da Ned Benson, il regista newyorchese che aveva esordito con il dittico La scomparsa di Eleanor Rigby, successivamente riunito in un unico film, The Greatest Hits vede protagonista Lucy Boynton, affiancata da Justin H. Min, David Corenswet e Austin Crute.

Qiesta la trama ufficiale del film:

Harriet (Lucy Boynton) scopre che l’arte imita la vita quando si rende conto che alcune canzoni possono trasportarla indietro nel tempo – letteralmente. Mentre rivive il passato attraverso i ricordi romantici con il suo ex fidanzato (David Corenswet), il suo viaggiare nel tempo si scontra con un nuovo interesse amoroso che sta nascendo nel presente (Justin H. Min). Mentre intraprende questo viaggio attraverso la connessione ipnotica tra musica e ricordi, Harriet si chiede: anche se potesse cambiare il passato, dovrebbe farlo?

Girato a Los Angeles, The Greatest Hits ha nella sua colonna sonora canzoni originali come “This Is the Day” dei The The, “Music Sounds Better” di Neil Frances, “Pump Up the Jam” dei Technotronic, “Say Yes to Heaven” di Lana Del Rey, una cover di “Friday I’m in Love” dei Cure realizzata da Phoebe Bridgers e “I’m Like a Bird” di Nelly Furtado, che ha anche collaborato con Ned Benson a quello che è stato definito il "musical soundscape" del film.

Ecco il trailer e il poster italiani di The Greatest Hits:







Searchlight Pictures presenta The Greatest Hits, di Groundswell / Flying Point Production. Con Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody, The Politician), Justin H. Min (After Yang, Lo scontro), David Corenswet (Pearl, The Politician) e Austin Crute (La rivincita delle sfigate, Atlanta), il film è scritto e diretto da Ned Benson (la trilogia de La scomparsa di Eleanor Rigby). I produttori sono il candidato all’Academy Award® Michael London (Sideways – In viaggio con Jack, Thirteen – 13 anni), Shannon Gaulding (Spider-Man), Stephanie Davis (In nome del cielo), Cassandra Kulukundis (la trilogia de La scomparsa di Eleanor Rigby) e Ned Benson. I produttori esecutivi sono Hilton Smith e Stone Douglass. Con le musiche di Ryan Lott (Everything Everywhere All at Once), The Greatest Hits vede al montaggio Saira Haider. Lo scenografo è N.C. Page Buckner, mentre il direttore della fotografia è Chung-Hoon Chung.