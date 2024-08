The Front Room: il trailer del nuovo horror A24 diretto dai fratelli di Robert Eggers

News Cinema

Il regista di The Witch e dell'atteso nuovo Nosferatu lo conosciamo oramai tutti, ma ora lo studio più cool d'America si è messo in testa di presentarci anche il resto della famiglia. Ecco il trailer di The Front Room.

Robert Eggers è uno di quelli che hanno reso la A24 la società di produzione e distribuzione che è oggi, ovvero uno dei marchi più cool e interessanti del cinema mondiale, specializzata in prodotti innovativi e talenti emergenti e anarchici: con lo studio che si chiama come l'autostrada che unisce Roma e L'Aquila, infatti, Eggers ha firmato gli acclamati The Witch e The Lighthouse.

Ora, con Robert che è volato altrove in cerca di budget più alti, alla A24 hanno pensato bene di produrre il primo film degli altri due fratelli Eggers, che si chiamano Max e Sam e avevano in passato collaborato con Robert sui suoi set. Anche in questo caso il film è un horror, che si intitola The Front Room e parla della lotta tra due donne per il controllo materno di un neonato. Basato su un racconto di Susan Hill, il film vede protagonisti Brandy Norwood, Andrew Burnap, Neal Huff e Kathryn Hunter, e debutterà negli Stati Uniti il 6 settembre.

Ecco trama e trailer di The Front Room.

Quando sua suocera si trasferisce in casa, la vita per Belinda (Brandy), che è incinta, diventa un inferno. Mentre la diabolica ospite proverà a mettere le sue grinfie sul bambino, Belinda cerca in tutti i modi a porle dei limiti...