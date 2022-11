The Forest Hills: il trailer del film di licantropi con Shelley Duvall e Edward Furlong

News Cinema

La protagonista di Shining e il giovane che affiancava Schwarzenegger in Terminator 2 sono nel cast di questo film horror che debutterà all'inizio del 2023. Ecco trailer e trama di The Forest Hills.

Mentre vampiri e zombie non hanno praticamente mai conosciuto periodi di stanca, i lupi mannari al cinema hanno visto periodicamente scendere le loro quotazioni, ed è un peccato.

Chissà che The Forest Hills, il film di cui vi facciamo vedere qui di seguito il trailer ufficiale, fresco fresco di pubblicazione online, non possa essere un segnale di rilancio per i film coi licantropi.

Scritto e diretto da Scott Goldberg, il film si fa notare per via dei nomi che compongono il suo cast: non tanto quello del semisconosciuto attore protagonista, Chiko Mendez, quanto quelli di co-protagonisti di un certo rilievo come l'indimenticabile Shelley Duvall di Shining (e tanti altri film, ovviamente), l'Edward Furlong che faceva coppia con Arnold Schwarzenegger in Terminator 2, e anche Dee Wallace, la mamma di Elliot in E.T. ma anche nel cast dell'Ululato di Joe Dante, uno dei migliori werewolf movie di sempre.

La storia di The Forest Hills, che dovrebbe debuttare nei primi mesi del 2023, è quella di un uomo tormentato da visioni da incubo dopo aver subito un trauma cranico nel corso di un'escursione sui monti Catskill, che si riveleranno legate a qualcosa di non troppo sorprendente, dato il tema del film.

Caratteristica di questo film è, per dichiarazione dello stesso Scott Goldberg, quello di aver affidato le trasformazioni che racconta ad effetti speciali di tipo tradizionale, rinunciando in toto a ogni forma di CGI, per omaggiare il cinema di questo genere degli anni Ottanta (L'ululato, appunto, e ovviamente Un lupo mannaro americano a Londra, e altri ancora) che sono stati d'ispirazione per The Forest Hills.

