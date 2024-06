The Fabulous Four: ecco il trailer della commedia con Bette Midler e Susan Sarandon

News Cinema

The Fabulous Four è una commedia che si inserisce nel filone dei ruoli per per donne di una certa età, che Hollywood riserva alle sue attrici non più giovani. Nel cast Bette Midler, Susan Sarandon, Megan Mullally e Sheryl Lee Ralph. Ecco il trailer.

Descritto come un incrocio tra Book Club e Le amiche della sposa, arriverà nei cinema americani il 28 luglio The Fabulous Four, una commedia diretta da Jocelyn Moorhouse su 4 amiche piuttosto agée, che si ritrovano a Key West, invitate da una di loro che a sorpresa si sposa. La sposina è Bette Midler e le compagne di avventura sono Susan Sarandon, Sheryl Lee Ralph e Megan Mullally, attrici celeberrime per i ruoli in film e serie tv e ovviamente, Middler a e Ralph, anche come cantanti. Un quartetto molto vivace nonostante l'età visto che Midler ha 79 anni, Sarandon 76, Ralph 67 e Megan Mullally 65. Ecco intanto il trailer di The Fabulous Four.

The Fabulous Four: la trama e il cast

Quattro amiche di vecchia data viaggiano si recano a Key West per riunire il gruppo, ma c'è un colpo di scena. Marilyn (Midler) si sposa, anzi, si risposa, solo due mesi dopo aver seppellito il primo marito. Nel trailer vediamo Marilyn, aspirante star di Tik Tok e che si rifiuta di invecchiare, mentre le altre donne affrontano in modi diversi la loro età. Sicuramente ci saranno occasioni di ridere, anche se a noi (che abbiamo l'età della Mullally) fa un po' tristezza che gli unici ruoi comici che offrano in America ad attrici di valore di una certa età, anche se portano benissimo i loro anni, siano quelli in cui devono per forza fare le cose che facevano da giovani o che fanno quelli che lo sono adesso.